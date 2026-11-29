Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2027

Theo lịch nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có 7 kỳ nghỉ trong năm, gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Nếu tính cả những ngày nghỉ cuối tuần liền kề theo chế độ làm việc 5 ngày mỗi tuần, tổng thời gian nghỉ của các dịp này là 23 ngày.

Cụ thể, lịch nghỉ từng dịp như sau:

Tết Dương lịch 2027: Nghỉ 3 ngày liên tiếp

Ngày đầu năm mới 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1. Do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ 1/1 đến hết 3/1/2027.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi: Nghỉ 7 ngày liên tục

Đây là một trong những kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Theo phương án nghỉ đã được thông qua, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, bắt đầu từ thứ Năm, ngày 4/2/2027, đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027.

Theo lịch âm, thời gian này tương ứng từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Trong tổng số 7 ngày nghỉ có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn phương án bố trí ngày nghỉ phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027 rơi vào thứ Bảy, ngày 17/4. Do ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 19/4.

Như vậy, với người có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy 16/4 đến hết Chủ nhật 18/4/2027 theo lịch nghỉ được công bố.

Dịp 30/4 và 1/5: Nghỉ 4 ngày

Năm 2027, Ngày Chiến thắng 30/4 rơi vào thứ Sáu, còn Ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Bảy.

Với người lao động nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật, ngày nghỉ bù được bố trí vào thứ Hai, 3/5. Nhờ đó, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5/2027.

Đây là dịp thuận lợi để người lao động lên kế hoạch du lịch, thăm gia đình hoặc nghỉ ngơi sau thời gian làm việc.

Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Một điểm mới đáng chú ý trong chính sách nghỉ lễ từ năm 2027 là việc bổ sung ngày 27/7 hằng năm vào danh sách ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 21/11/2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động cùng một số luật liên quan. Theo quy định mới, ngày 27/7 được xác định là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Năm 2027, ngày 27/7 rơi vào thứ Ba. Đây là dịp để người dân có thêm thời gian tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng.

Lễ Quốc khánh 2/9: Nghỉ 4 ngày liên tiếp

Dịp Quốc khánh năm 2027, người lao động được nghỉ hai ngày theo quy định, gồm ngày 2/9 và ngày liền kề sau đó là 3/9.

Kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tiếp tục là một trong những ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định mới.

Năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư. Người lao động được nghỉ một ngày để tham gia các hoạt động văn hóa, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.