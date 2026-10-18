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Chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA

Sáng 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm Thụy Sỹ, Liechtenstein, Iceland và Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

Tạp chí Công thương
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Đạt Trịnh

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--chinh-thuc-ky-ket-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-efta-559030.htm