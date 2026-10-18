Chính thức ký kết FTA Việt Nam-EFTA sau 14 năm đàm phán
Việt Nam đã chính thức ký FTA với 4 quốc gia thành viên EFTA tại Hà Nội đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi các cuộc đàm phán được tái khởi động trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.
Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm ông Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA)./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chinh-thuc-ky-ket-fta-viet-nam-efta-sau-14-nam-dam-phan-post1142763.vnp