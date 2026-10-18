Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán
Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm ông Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-thuc-ky-ket-fta-viet-nam-efta-sau-14-nam-dam-phan-post1395402.html