Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.