Chính thức khởi động Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2026

Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2026 chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến từ ngày 24/10 đến hết ngày 5/11/2026, bắt đầu quá trình tuyển chọn đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm nay, chương trình tiếp tục theo đuổi thông điệp "Hành trình Tự hào", với chủ đề "Sắc màu Di sản", kết hợp các hoạt động quảng bá văn hóa và đóng góp cho cộng đồng.

Hoa hậu Á hậu đương nhiệm Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam.

Theo ban tổ chức, ứng viên nữ được chọn sẽ có độ tuổi từ 18 đến 30, chiều cao từ 1m62 trở lên, đã từng sở hữu danh hiệu tại các mùa 2022 và 2024 trước đó hoặc người đẹp liên quan phù hợp sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, nhân thân tốt, trình độ học vấn từ THPT trở lên và đặc biệt phải có những đóng góp tích cực, thiết thực cho cộng đồng xã hội.

Quá trình tuyển chọn được triển khai qua nhiều giai đoạn. Từ ngày 24/10 đến 5/11, ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, đồng thời yêu cầu ứng viên gửi câu chuyện về "Hành trình Tự hào" dưới dạng hình ảnh, video hoặc bài viết. Nội dung tập trung vào những hoạt động cộng đồng mà các người đẹp đã thực hiện hoặc đang tham gia.

Trong hai ngày 6 và 7/11, hội đồng giám khảo sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ trực tuyến và công bố kết quả. Dự kiến vào tháng 12/2026, chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Sắc màu Di sản" sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế. Sự kiện đồng thời vinh danh những gương mặt nổi bật ở các hạng mục Văn hóa, Cộng đồng và Tài năng.

Đêm Công bố và Trình diễn (Tháng 12 năm 2026): Chương trình biểu diễn nghệ thuật với thông điệp "Hành trình Tự hào" cùng chủ đề "Sắc màu Di sản" sẽ được tổ chức nhằm chính thức ra mắt đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Quốc tế. Sự kiện cũng là dịp vinh danh các người đẹp ở các hạng mục đề cử tiêu biểu như: Văn hóa, Cộng đồng và Tài năng.

Đêm công bố và trình diễn của Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Ở các mùa trước, những người đẹp đăng quang và đoạt danh hiệu của Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và xã hội.

Hoa hậu Dương Thanh Hà cùng các Á hậu Trần Di Linh, Trần Châu Mỹ Mỹ và Dương Ngọc Ánh được ban tổ chức giới thiệu là những gương mặt tích cực trong các chương trình quảng bá văn hóa, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và thực hiện hoạt động cộng đồng.

Trên đấu trường quốc tế, các đại diện của cuộc thi đoạt những kết quả đáng chú ý. Á hậu Nguyễn Thị Nga giành giải Best National Costume tại Miss Tourism International 2022.

Đặc biệt, Á hậu Lê Thị Hương Ly đạt danh hiệu Á hậu tại Miss Tourism World 2022, được giới thiệu là thành tích quốc tế cao nhất của các đại diện Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Trong khi đó, Á hậu Dương Ngọc Ánh tham gia Miss Asia Pacific International 2025, tiếp tục hành trình của các đại diện Việt Nam tại sân chơi này.

Á hậu Lê Thị Hương Ly từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam đạt danh hiệu Á hậu tại Miss Tourism World 2022.

Đứng sau định hướng phát triển cuộc thi là ông Hoàng Ngọc Sự, Chủ tịch Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam. Ông tham gia công tác đào tạo, định hướng và đồng hành cùng các thế hệ hoa hậu, nam vương tại Việt Nam.

Hoàng Ngọc Sự, Chủ tịch Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam cùng Top 3.

Với việc khởi động mùa giải 2026, Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu lựa chọn đại diện tham gia đấu trường quốc tế, đồng thời duy trì các hoạt động quảng bá văn hóa và cộng đồng. Ban tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến đến hết ngày 5/11/2026 tại địa chỉ hoahauhoancau.vn/p/dang-ky.html.