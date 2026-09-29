Chính thức khởi công cầu Cát Lái và Long Hưng nối Đồng Nai - TP.HCM

Ngày 29/9, tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai, dự án thành phần 2 cầu Cát Lái và cầu Long Hưng chính thức được khởi công xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Hai cây cầu này được kỳ vọng mở thêm các hướng kết nối giữa TP.HCM và TP Đồng Nai, đồng thời hình thành những trục giao thông liên kết khu vực đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng Nai chính thức khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Trong đó, cầu Cát Lái sẽ kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, TP.HCM, qua sông Đồng Nai đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai. Toàn dự án dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,65km. Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư khoảng 14.920 tỷ đồng theo phương thức PPP, triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ tạo thêm một hướng lưu thông trực tiếp giữa khu vực phía Đông TP.HCM với Đồng Nai, đồng thời kết nối thuận lợi hơn với mạng lưới cao tốc và các đầu mối logistics trong khu vực. Điểm nhấn của công trình là cầu chính được thiết kế theo dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m. Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo đại diện Công ty TNHH CC1 Cát Lái, cầu có vị trí nằm trên tuyến đường thủy có mật độ phương tiện lớn, công trình đặt ra yêu cầu cao về thiết kế kết cấu, nền móng và khả năng chống chịu tác động của gió.

Nhiều đại biểu tham dự sự kiện lớn tạo tuyến đường mới kết nối Đồng Nai và TP.HCM.

Phương án thiết kế sử dụng dầm thép liên hợp kháng gió động cùng hệ móng cọc siêu sâu xuyên qua các tầng địa chất phức tạp, nhằm bảo đảm khả năng chịu lực và ổn định lâu dài. Theo phương án thiết kế, tĩnh không thông thuyền 55m cho phép tàu container tải trọng đến 60.000 DWT lưu thông, đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải đường thủy trên sông Đồng Nai.

Về kiến trúc, cầu Cát Lái mang ý tưởng "Vươn tầm cao mới". Hai trụ tháp chính được tạo hình lấy cảm hứng từ giọt nước, kết hợp đường nét mềm mại với hình khối khỏe khoắn của cầu dây văng, hướng tới việc tạo một điểm nhấn mới trên sông Đồng Nai.

Dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), Công ty TNHH Quản lý tài sản và Dịch vụ CC1 và Công ty CP Đầu tư CC1 thực hiện. Công ty TNHH CC1 Cát Lái là doanh nghiệp dự án.

Phối cảnh dự án cầu Cát Lái.

Trong khi đó, cầu Long Hưng hình thành một hướng kết nối khác từ khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM sang Đồng Nai và tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Toàn tuyến dự án dài khoảng 9,8km, kết nối khu vực phường Long Phước, TP.HCM với xã An Phước, TP Đồng Nai. Điểm cuối tuyến giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Riêng phần cầu chính và cầu dẫn thuộc dự án thành phần 2 dài khoảng 3,5km. Riêng dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư khoảng 8.456 tỷ đồng theo phương thức PPP.

Theo Công ty TNHH CC1 Long Hưng, cầu chính Long Hưng được thiết kế theo dạng cầu dây văng một mặt phẳng dây, nhịp chính dài 350m, hai trụ tháp cao khoảng 175m. Công trình có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, mặt cầu rộng khoảng 37m, vận tốc thiết kế 80km/h. Để đánh giá tác động của gió, liên danh nhà đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thử nghiệm mô hình trong hầm gió tại các phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ và Đan Mạch. Các thử nghiệm được thực hiện đối với cả trạng thái thi công và khai thác, làm cơ sở kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định và an toàn công trình.

Về kiến trúc, hai trụ tháp được tạo hình như hai thanh kiếm vươn lên bầu trời, tách biệt ở chân và hội tụ về phía đỉnh, lấy cảm hứng từ ý tưởng "song kiếm hợp bích", thể hiện sự kết nối giữa TP.HCM và TP Đồng Nai.

Phối cảnh dự án cầu Long Hưng.

Các mảng phù điêu gốm Biên Hòa cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cũng được đưa vào phương án kiến trúc, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan cho công trình trên sông Đồng Nai. Dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), Công ty CP Đầu tư CC1 và Công ty CP Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam thực hiện. Công ty TNHH CC1 Long Hưng là doanh nghiệp dự án.

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng khi đưa vào khai thác, hai công trình sẽ bổ sung năng lực lưu thông qua sông Đồng Nai, đồng thời chia sẻ áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu như phà Cát Lái, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các tuyến kết nối mới sẽ rút ngắn hành trình giữa khu vực đô thị phía Đông TP.HCM với Đồng Nai, các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống logistics của vùng. Sự thay đổi về hạ tầng cũng đang tạo thêm dư địa phát triển cho các khu đô thị ven sông tại khu vực giáp ranh TP.HCM và Đồng Nai. Có thể kể đến Aqua City, Izumi City, SwanBay, SwanPark, Đại Phước, Long Hưng City… cùng một số khu đô thị và dự án đô thị mới đang được quy hoạch, triển khai trong khu vực.

Máy móc sẵn sàng chính thức khởi công hai cây cầu lớn kết nối Đồng Nai và TP.HCM.

Ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết, các đơn vị sẽ tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm để nhà đầu tư, nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Theo ông Thủy, Ban QLDA đề nghị các đơn vị tham gia dự án phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, môi trường và an toàn trong quá trình triển khai. Những vấn đề phát sinh trong thi công cần được các bên trao đổi, phối hợp xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Video: Toàn cảnh lễ khởi công cầu Long Hưng và Cát Lái

"Ban QLDA cam kết phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, bảo đảm công tác quản lý dự án được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và địa phương cùng quyết tâm của nhà đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tham gia, dự án sẽ được triển khai bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông của TP Đồng Nai và khu vực", ông Thủy nói.