Chính thức khai mạc vòng bán kết VEDC 2026 khu vực miền Bắc

Toàn cảnh Vòng bán kết VEDC 2026 khu vực miền Bắc diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của: TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Thiếu tướng, GS.TS. Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam; TS. Đỗ Xuân Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; TS. Phạm Duy Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Trưởng khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Điện lực; PGS.TS. Nguyễn Thế Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Vô tuyến điện, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cùng dự còn có đại diện các đơn vị liên quan, đội ngũ chuyên gia, giảng viên và đông đảo học viên, sinh viên đến theo dõi, cổ vũ các đội tranh tài.

Dấu ấn học thuật trong năm kỷ niệm 60 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam (VEDC 2026) khu vực miền Bắc diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, quy tụ 11 đội thi xuất sắc. Với chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh”, sự kiện tạo cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm điện tử và tiếp cận những công nghệ đang định hình tương lai.

Thiếu tướng, GS.TS. Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, GS.TS. Trần Xuân Nam bày tỏ niềm vui, vinh dự khi Học viện Kỹ thuật Quân sự được đón tiếp các đại biểu, thầy cô giáo và sinh viên về tham dự vòng bán kết khu vực miền Bắc. Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa của sân chơi học thuật trong việc khuyến khích người học nghiên cứu, phát triển những sản phẩm điện tử gắn với nhu cầu thực tế.

Theo Thiếu tướng Trần Xuân Nam, cuộc thi hướng tới thúc đẩy quá trình nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhúng (AI) cùng công nghệ Internet vạn vật (IoT). Qua đó, sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Thiếu tướng Trần Xuân Nam cho biết vòng bán kết năm nay diễn ra trong thời điểm Học viện Kỹ thuật Quân sự hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28/10/1966 – 28/10/2026). Trải qua sáu thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Học viện cùng các khoa chuyên ngành đã không ngừng phát triển trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và phát triển đất nước.

TS. Trần Đức Lai TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, việc tổ chức VEDC 2026 tại Học viện là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối truyền thống hiếu học, sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ trong thế hệ trẻ. Những sân chơi như vậy góp phần giúp học viên, sinh viên từng bước tiếp cận, làm chủ các lĩnh vực có tính chiến lược như vi mạch, bán dẫn, AI và thiết kế điện tử trong bối cảnh công nghệ không ngừng đổi mới.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, cuộc thi còn mở rộng cơ hội giao lưu giữa các cơ sở đào tạo, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên, chuyên gia và sinh viên, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp công nghệ.

Các đội thi tranh tài với các giải pháp AI nhúng và IoT

Các thành viên Ban Giám khảo Vòng bán kết VEDC 2026 khu vực miền Bắc.

Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của các cơ sở đào tạo và sự bảo trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Mang chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh”, VEDC 2026 khuyến khích sinh viên phát triển các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo trên thiết bị điện tử, kết hợp khả năng thu thập, xử lý dữ liệu và kết nối thông minh. Định hướng này mở ra cơ hội nghiên cứu các giải pháp phục vụ sản xuất, đời sống và nhiều lĩnh vực cần tự động hóa.

Sau vòng sơ loại, Ban Tổ chức lựa chọn 31 đội vào vòng bán kết toàn quốc, phân bổ tại ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trong đó, khu vực miền Bắc có 11 đội tham gia, miền Trung có 9 đội và miền Nam có 11 đội.

Các đội thi giới thiệu ý tưởng, trình bày phương án thiết kế và làm rõ tính khả thi của sản phẩm trước hội đồng chuyên môn.

Tại khu vực miền Bắc, các nhóm sinh viên có cơ hội giới thiệu ý tưởng, trình bày phương án thiết kế và làm rõ tính khả thi của sản phẩm trước hội đồng chuyên môn. Quá trình đánh giá tập trung vào năng lực kỹ thuật, khả năng vận dụng kiến thức, tính sáng tạo và tiềm năng ứng dụng của từng giải pháp.

Thông qua các phần thi, sinh viên không chỉ có dịp kiểm chứng kết quả nghiên cứu mà còn được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, bảo vệ phương án kỹ thuật và tiếp nhận ý kiến phản biện từ chuyên gia. Đây là những trải nghiệm quan trọng giúp người học hoàn thiện tư duy thiết kế, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực làm việc trong môi trường công nghệ.

Với định hướng gắn nghiên cứu học thuật với khả năng ứng dụng, VEDC 2026 góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích sinh viên chủ động tiếp cận công nghệ mới.

VEDC 2026 đồng thời tạo cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn và định hướng phát triển sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Việc tổ chức vòng bán kết tại ba miền cũng mở rộng cơ hội giao lưu giữa sinh viên các trường đại học, học viện, hình thành mạng lưới kết nối trong cộng đồng nghiên cứu điện tử trẻ.

Sau các vòng bán kết khu vực, những đội có thành tích nổi bật sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức ngày 25/11/2026 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Với định hướng gắn nghiên cứu học thuật với khả năng ứng dụng, VEDC 2026 góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích sinh viên chủ động tiếp cận công nghệ mới và nâng cao năng lực thiết kế sản phẩm điện tử. Qua đó, cuộc thi hướng tới hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và làm chủ công nghệ trong giai đoạn mới.