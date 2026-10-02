Chính thức khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5

Tiết mục mở màn lễ khai mạc. Ảnh: Thảo Nguyên

Sáng 2/10, Lễ Khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 với thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” diễn ra tại Hà Nội, mở đầu chuỗi hoạt động thể thao – văn hóa quy mô lớn, quy tụ hàng chục nghìn vận động viên trong nước và quốc tế.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty TNHH MTV Sự kiện Sunrise Việt Nam (SEV) phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Không chỉ là một sự kiện thể thao thường niên, qua 5 mùa tổ chức, giải đang từng bước trở thành điểm hẹn của cộng đồng chạy bộ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội – một đô thị giàu bản sắc, năng động và không ngừng phát triển.

*Lan tỏa lối sống khỏe trong cộng đồng

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh sức khỏe người dân là nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Theo đó, Hà Nội chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát huy vai trò của các sự kiện thể thao cộng đồng trong việc kết nối, truyền cảm hứng, tạo điều kiện để người dân duy trì lối sống năng động.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thảo Nguyên

Từ những giải chạy, hoạt động thể thao, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục, câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân đã góp phần hình thành một môi trường tích cực, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động rèn luyện và lan tỏa lối sống khỏe tới gia đình, cộng đồng.

Sự kiện khai mạc mùa giải thứ 5 cũng là điểm khởi đầu cho chiến dịch “Bước chạy vì Việt Nam khỏe mạnh”, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank và hành trình xây dựng một giải chạy mang thương hiệu của Thủ đô.

Qua từng mùa tổ chức, giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank ngày càng thu hút đông đảo vận động viên và cộng đồng chạy bộ. Sau 5 năm tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã thu hút hơn 54.000 vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, có sức ảnh hưởng và lan tỏa quốc tế mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy giá trị văn hóa và di sản của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Năm 2025, tác động kinh tế ghi nhận ước đạt 13,7 triệu USD, tương đương hơn 350 tỷ đồng, thông qua du lịch, lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Tuy nhiên, giá trị của một giải chạy không chỉ được đo bằng quy mô hay những thành tích trên đường đua. Điều quan trọng hơn là khả năng tạo cảm hứng để mọi người bắt đầu chạy, duy trì việc tập luyện và hình thành thói quen vận động lâu dài.

Mỗi bước chạy vì thế không chỉ hướng tới vạch đích, mà còn góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho sức khỏe, đời sống tinh thần và sự gắn kết trong cộng đồng.

Thành phố Hà Nội ghi nhận những nỗ lực của Techcombank, Sunrise Events Việt Nam cùng các đối tác trong việc triển khai các sáng kiến thúc đẩy vận động, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo ra những giá trị có sức lan tỏa lâu dài.

*Khi thể thao gặp gỡ văn hóa Hà Nội

Ở mùa giải thứ 5, Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục mở rộng ý nghĩa của một sự kiện thể thao khi kết nối chạy bộ với văn hóa và đời sống đô thị.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank phát biểu. Ảnh: Thảo Nguyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn về tăng trưởng cao, bền vững và một vị thế vững chắc hơn trên trường quốc tế.

Trong hành trình đó, Hà Nội giữ vai trò đặc biệt khi vừa là trung tâm chính trị, đầu tàu kinh tế, trái tim văn hóa của cả nước, vừa là nơi hội tụ những khát vọng, bản sắc và sức sống của Việt Nam.

Với Techcombank, mùa giải thứ 5 là cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong việc kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng. Giải không chỉ hướng tới việc khẳng định vị thế là một giải chạy biểu trưng của Thủ đô, mà còn tạo ra sự kết nối giữa thể thao, văn hóa và đời sống đô thị.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là không gian triển lãm “Một Hà Nội. Triệu bước tiến”, nơi vẻ đẹp, bản sắc và sức sống của Hà Nội được kể lại thông qua những câu chuyện gắn với thành phố nghìn năm văn hiến.

Thông qua những kết nối giữa thể thao và văn hóa, giải hướng tới việc nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào và sự gắn kết với Hà Nội; đồng thời góp phần để những giá trị văn hóa làm nên diện mạo riêng của Thủ đô tiếp tục được phát huy và lan tỏa.

Khoảnh khắc khai mạc giải. Ảnh: Thảo Nguyên

Nhắc về những điểm mới của mùa giải, bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc khối Tiếp thị Techcombank cho biết: “Trong suốt 5 mùa giải vừa qua chúng tôi đã trao hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động phát triển thể thao và an sinh xã hôi. Đặc biệt, tại mùa giải thứ 5, chúng tôi mang đến sáng kiến triển lãm “Một Hà Nội. Triệu bước tiến” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, lưu giữ tình yêu và niềm tự hào về Hà Nội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Thủ đô với người dân và bạn bè quốc tế.”

Tại Lễ Khai mạc, đại diện Techcombank cũng trao tặng 7 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển cộng đồng song hành với mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng sống và kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4/10. Hàng chục nghìn vận động viên dự kiến sẽ cùng xuất phát trên những cung đường đi qua nhiều địa danh đặc trưng của Hà Nội. Mỗi cung đường không chỉ là hành trình chinh phục thử thách cá nhân mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp, lịch sử và nhịp sống của Thủ đô.

Từ những bước chạy của các vận động viên chuyên nghiệp đến từng bước chân của những người lần đầu tham gia, mùa giải thứ 5 tiếp tục hướng tới một thông điệp xuyên suốt: chạy để khỏe hơn, kết nối nhiều hơn và cùng tạo nên những bước tiến tích cực cho cộng đồng.

Với sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và trải nghiệm đô thị, Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 không chỉ là một ngày hội chạy bộ, mà còn là dịp để Hà Nội đón chào bạn bè trong nước và quốc tế bằng chính vẻ đẹp, sức sống và tinh thần không ngừng tiến về phía trước của mình.