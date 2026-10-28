Chính thức khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026: Gửi đi thông điệp Việt Nam sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. (Nguồn: BTC)

Đến tham dự, về phía lãnh đạo Việt Nam còn có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Việt Nam; ông Phan Văn Mãi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cùng Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Nội vụ; Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo các địa phương...

Về phía lãnh đạo quốc tế có ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF; ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất; Nam tước Rosalie Winterton, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh; bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc; cùng đại diện đại diện Chính phủ các nước: Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ; và các địa phương thủ đô Phnom Pênh (Campuchia), thành phố Yangon (Myanmar), thủ đô Vientiane (Lào), Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh Hyogo (Nhật Bản), thành phố Los Angeles (Mỹ), bang Queensland, New South Wales và Victoria (Australia).

Về phía lãnh đạo quốc tế có ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF; ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất; Nam tước Rosalie Winterton, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh; bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc; cùng đại diện Chính phủ các nước: Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ; và các địa phương:f thủ đô Phnom Penh (Campuchia), thành phố Yangon (Myanmar), thủ đô Vientiane (Lào), Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh Hyogo (Nhật Bản), thành phố Los Angeles (Mỹ), bang Queensland, New South Wales và Victoria (Australia).

Về phía TP. Hồ Chí Minh, đơn vị chủ trì tổ chức Diễn đàn, có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn.

Khát vọng mở ra không gian phát triển mới

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh bày tỏ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu là dịp quan trọng để Thành phố được lắng nghe và trao đổi. (Nguồn: BTC)

Phát biểu khai mạc, nhắc lại những dấu ấn của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Diễn đàn đã tạo dấu ấn quan trọng với sự tham dự của hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một mốc quan trọng cho thấy TP. Hồ Chí Minh đang ngày càng trở thành một không gian đối thoại, kết nối và hợp tác quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Được, nếu năm 2025 là dấu mốc quan trọng, năm nay, Thành phố trở lại với một câu hỏi rộng lớn hơn: Khi những cực tăng trưởng mới đang hình thành, làm thế nào để các cực tăng trưởng ấy có thể kết nối với nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cùng mở ra không gian phát triển mới? Chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” của Diễn đàn năm nay cũng gợi mở cách nhìn về sự hội tụ ấy.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh bày tỏ rằng, nếu hội tụ là xu thế của toàn cầu, thì với TP. Hồ Chí Minh, đây cũng đang trở thành yêu cầu chính của không gian phát triển mới. Thành phố mang tên Bác hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự kết nối ngày càng chặt chẽ hơn giữa đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng khả năng liên kết với vùng Đông Nam Bộ và với cả nước, với khu vực Đông Nam Á và với các mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định rằng đây không đơn thuần là sự thay đổi về quy mô. Một không gian phát triển mới đòi hỏi một tư duy phát triển mới, một phương thức quản trị mới và những năng lực kết nối mới. Thành phố hiểu rất rõ rằng, không một đô thị nào có thể tự mình xây dựng được tất cả những động lực. Một trung tâm tài chính cần kết nối với các trung tâm tài chính khác; một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần kết nối với mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu; một trung tâm logistics cần nằm trong các hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Vì vậy, TP. Hồ Chí Minh phát triển trong mối liên kết với các địa phương, các vùng kinh tế, đô thị, trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các đối tác quốc tế là tính tất yếu khách quan, là mệnh lệnh đối với Thành phố.

“Chúng tôi xác định đây là dịp quan trọng để Thành phố mong muốn được lắng nghe và trao đổi cùng quý vị: Làm thế nào để các đô thị lớn có thể kết nối và hỗ trợ lẫn nhau? Làm thế nào để vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường được kết nối hiệu quả hơn? Làm thế nào để những kết nối đó tạo ra những cơ hội hợp tác mới cho tất cả chúng ta? Và làm thế nào để TP. Hồ Chí Minh trở thành một mắt xích xứng tầm trong chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu?”, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nêu kỳ vọng.

Ba động lực phát triển

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhận định rằng chúng ta đang sống trong một giai đoạn chuyển đổi kinh tế sâu sắc. (Nguồn: BTC)

Về phần mình, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF, bày tỏ vui mừng được hợp tác cùng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu trong chuỗi hoạt động chung xuyên suốt Diễn đàn. Theo ông, điều này phản ánh rõ nét niềm tin chung giữa hai bên rằng những thách thức kinh tế cấp bách nhất của thời đại không thể được giải quyết chỉ bằng chính phủ, doanh nghiệp hay xã hội. Những thách thức ấy đòi hỏi sự hợp tác, khát vọng chung và trên hết là sự sẵn sàng biến đối thoại thành hành động.

Giám đốc điều hành WEF nhận định, chúng ta đang sống trong một giai đoạn chuyển đổi kinh tế sâu sắc. Sự bất ổn địa chính trị, các chuỗi cung ứng đang dịch chuyển, các hệ thống năng lượng và những bước tiến công nghệ nhanh chóng đang làm biến đổi nền kinh tế toàn cầu. Những thay đổi này đặt ra những thách thức, song đồng thời cũng mở ra những cơ hội đáng kể, đặc biệt là đối với các nền kinh tế có khả năng thích ứng, đổi mới và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới.

Trên tinh thần đó, ông Stephan Mergenthaler nhấn mạnh 3 yếu tố:

Thứ nhất là trí tuệ. Các hệ thống thông minh (intelligent systems) đang thúc đẩy những hình thức hội tụ công nghệ (technological convergence) mới và đẩy nhanh sự chuyển đổi trong cách các công ty sản xuất, cách chính phủ cung cấp dịch vụ và cách con người làm việc.

Thứ hai là nền công nghiệp kiên cường và bền vững (resilient and sustainable industry). Hiện nay, các công ty đang xem xét lại cách thức, địa điểm sản xuất, cũng như việc đầu tư và vận hành. Khả năng chống chịu, thích ứng và tính bền vững đang trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh. Đồng thời, sự chuyển dịch sang năng lượng sạch hơn, cơ sở hạ tầng thông minh và sản xuất hiệu quả tài nguyên (resource-efficient production) cũng đang tạo ra những cơ hội mới cho quá trình chuyển đổi công nghiệp.

Thứ ba là tính kết nối. Tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng kết nối ý tưởng, vốn, nhân tài và thị trường. Các đô thị đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự kết nối này. Đó là nơi các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, nơi doanh nghiệp và doanh nhân hội tụ, và là nơi những cơ hội toàn cầu được chuyển hóa thành hoạt động kinh tế địa phương.

Ông Stephan Mergenthaler khẳng định, ba động lực này không hoạt động một cách độc lập mà củng cố, tương hỗ lẫn nhau; qua đó định hình thế hệ tăng trưởng kinh tế tiếp theo.

Việt Nam - Mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ rõ, trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và là định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. (Nguồn: BTC)

Phát biểu chỉ đạo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, chủ đề Diễn đàn “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” đặt ra một câu hỏi mang ý nghĩa thời đại: Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến rất nhiều thay đổi nhanh chóng và nhiều biến động, chúng ta hợp tác như thế nào để không chỉ thích ứng với sự thay đổi, vượt qua thách thức mà còn cùng nhau chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới vì một tương lai tốt đẹp hơn?

Theo Thủ tướng Chính phủ, thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc và nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức to lớn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; chiến tranh, xung đột tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, dẫn tới xu hướng đa cực, điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế, tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng mạnh mẽ; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn bó chặt chẽ với nhau. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng nỗ lực đơn phương. Trong giai đoạn phát triển mới, chỉ có đoàn kết và hợp tác, cùng chia sẻ trách nhiệm và hành động tập thể, cùng kết nối thị trường và nguồn lực, cùng kết nối tri thức, công nghệ và con người mới có thể mang lại cho các quốc gia sự phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc và biến động. Đồng thời, hợp tác không chỉ dừng lại ở các tuyên bố hay cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể, có thể đo lường được.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ rõ rằng, trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao, một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 9,01%, là mức cao nhất kể từ năm 2011; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cho đến nay đã đạt trên 987 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm 2026 ước vượt 1.100 tỷ USD. Riêng trong tháng 10/2026, kinh tế Việt Nam đã xuất siêu trên 5,7 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43/139 nền kinh tế, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Toàn cảnh sự kiện. (Nguồn: BTC)

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đồng thời, đất nước hình chữ S xác định giai đoạn 2026–2030 là giai đoạn mang tính bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Giờ đây, trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới. Việt Nam xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với việc nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với việc tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Những điều trên thể hiện một thông điệp nhất quán: Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất bốn nội dung cụ thể để Diễn đàn cùng trao đổi:

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trong đó các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành những điểm kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn từ thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kỳ vọng rằng, với sự đồng hành của WEF và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy các sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể và lâu dài.

Chính phủ cũng sẽ luôn trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. (Nguồn: BTC)

Ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines, phát biểu. (Nguồn: BTC)

Ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, phát biểu. (Nguồn: BTC)

Nữ Nam tước Rosalie Winterton, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh, phát biểu. (Nguồn: BTC)

Bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện, Đại diện chính quyền Trung Quốc. (Nguồn: BTC)