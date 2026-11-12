Chính thức: Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau bê bối tình ái

Theo AP, CEO Nvidia Jensen Huang đã từ chức hôm thứ Năm (12/11), sau khi mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông làm dấy lên những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Nvidia đã bổ nhiệm bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO) hiện tại của công ty, làm CEO tạm quyền.

Trước đó, Jensen Huang đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ chức sau thông tin ông có quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc. Cuối ngày thứ Tư, một số hãng truyền thông tiếp tục đưa tin ông có mối quan hệ ngoài hôn nhân khác với một nhân viên Nvidia trực thuộc quyền quản lý của mình.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng thông báo bổ nhiệm ông Harvey C. Jones, một doanh nhân kiêm nhà đầu tư mạo hiểm, làm Chủ tịch đầu tiên của công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị GTC Berlin tháng 10/2026. Ảnh: AFP

Cổ phiếu Nvidia đã giảm 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường hôm thứ Năm, giữa lúc tương lai của người đứng đầu tập đoàn trở thành tâm điểm chú ý.

Hội đồng quản trị Nvidia đã nhóm họp để thảo luận về tương lai của Jensen Huang sau những tiết lộ liên quan đến mối quan hệ giữa ông và một cựu lãnh đạo của Megaspeed, người bị nghi ngờ là đặc vụ của chính phủ Trung Quốc.

Tờ New York Times trước đó đưa tin Huang còn có quan hệ tình cảm với một lãnh đạo Nvidia cấp dưới. Tuy nhiên, AP cho biết hãng chưa thể tự xác minh độc lập những thông tin này.

Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi bê bối nổ ra, Megaspeed International, công ty có trụ sở tại Singapore, khẳng định họ đặc biệt nghiêm túc trong việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo New York Times, người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Jensen Huang là Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed. Công ty này công khai giới thiệu mối quan hệ hợp tác với Nvidia trên trang web của mình. Hai người không có quan hệ họ hàng.

Trước đó, New York Times đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện Jensen Huang có mối quan hệ thân thiết với Alice Huang và xác định người phụ nữ này chuyển thông tin trực tiếp cho Bắc Kinh. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo FBI đang tiến hành điều tra.

Megaspeed từng đối mặt với cáo buộc vận chuyển trái phép chip máy tính Nvidia tiên tiến sang Trung Quốc vào năm ngoái. Tuy nhiên, hồi tháng 12, công ty tuyên bố không có bằng chứng cho thấy hoạt động xuất khẩu trái phép này diễn ra. Singapore cũng cho biết đang điều tra những cáo buộc liên quan.

Trung Quốc phủ nhận việc tìm cách tiếp cận, lôi kéo Jensen Huang. Trong khi đó, Nvidia cho biết công ty không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật kinh doanh của mình đã bị xâm phạm, đồng thời khẳng định cuộc điều tra nội bộ sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có.

Ngoài những nghi vấn về an ninh quốc gia, tình hình tài chính của Megaspeed cũng thu hút sự chú ý. Theo hồ sơ doanh nghiệp tại Singapore, tổng tài sản của công ty tăng khoảng 90 lần, từ cuối năm 2023 đến năm 2024, lên gần 3 tỷ USD. Doanh thu năm 2024 vượt 294 triệu USD, trong khi năm 2023 công ty không ghi nhận doanh thu.