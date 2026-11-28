Trong ngày HLV Park Hang Seo chính thức hoàn tất án cấm 2 trận và trở lại băng ghế chỉ đạo, Kanchanaburi Power tiếp tục đón tin vui khi đánh bại Chiangmai United với tỷ số 3-0 ở vòng 13 Thai League 2 mùa giải 2026/2027. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, qua đó tiếp tục khẳng định tham vọng cạnh tranh suất thăng hạng.

Trận đấu với Chiangmai United mang ý nghĩa quan trọng với Kanchanaburi Power. Sau khi hòa Khon Kaen United 2-2 ở vòng trước, đội bóng cần một chiến thắng để duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu. Kanchanaburi đã hoàn thành mục tiêu bằng màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã thắng lớn, qua đó vươn lên thứ hai ở Thai League 2. Ảnh: FBNV

Payanat Thodsanid mở tỷ số ở phút 20, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Kanchanaburi tiếp tục duy trì thế trận chủ động. John Baggio ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 71, trước khi Apichart Denman ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81. Đây là kết quả có ý nghĩa lớn trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua hai trận đấu mà HLV Park Hang Seo không được trực tiếp chỉ đạo vì án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc bị đình chỉ hai trận sau sự việc xảy ra ở cuộc đối đầu Pattaya United hôm 1/11. Kanchanaburi lần lượt thắng Songkhla 3-0 và hòa Khon Kaen United 2-2 trong thời gian ông Park vắng mặt. Sau khi hoàn tất án đình chỉ, đội bóng tiếp tục giành chiến thắng trước Chiangmai United, tạo thêm động lực cho chặng đường phía trước.

Đáng chú ý, ba điểm có được giúp Kanchanaburi Power nâng tổng điểm lên 24 sau 13 vòng đấu, với thành tích 6 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ một thất bại. Đội bóng hiện đứng thứ hai, kém Khon Kaen United 5 điểm và hơn Nongbua Pitchaya 3 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ này một trận.

Vị trí hiện tại đưa Kanchanaburi vào nhóm cạnh tranh trực tiếp cho mục tiêu thăng hạng Thai League 1. Tuy nhiên, khoảng cách với đội đầu bảng vẫn còn đáng kể và mùa giải chưa đi qua một nửa chặng đường. HLV Park Hang Seo cùng các học trò cần duy trì sự ổn định nếu muốn tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Sau những ngày phải vắng mặt vì án kỷ luật, chiến thắng 3-0 trước Chiangmai United là kết quả tích cực dành cho đội bóng của ông Park. Quan trọng hơn, Kanchanaburi đang cho thấy họ có đủ khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu Thai League 2 mùa này.