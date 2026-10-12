Chính thức giảm tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống 100km/h từ ngày 12-10. Ảnh: VEC

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý tuyến, tốc độ mới được áp dụng sau khi hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng. Các quy định tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông còn lại vẫn giữ nguyên.

VEC cho biết, phương án điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế, bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với kết cấu hạ tầng, đồng thời tăng tính đồng bộ trong tổ chức giao thông giữa các tuyến cao tốc kết nối.

Để bảo đảm an toàn giao thông, VEC đề nghị các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chủ động theo dõi, quan sát và tuân thủ nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đặc biệt là các biển báo quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các khu vực nút giao.

Người điều khiển phương tiện điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào đường cao tốc.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài khoảng 50km, được đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2012. Tháng 2-2016, tốc độ tối đa trên tuyến được nâng lên 120km/h sau khi bổ sung lớp bê tông nhựa tạo nhám. Hiện phần lớn tuyến vẫn có quy mô 4 làn xe, chỉ một số đoạn ngắn được mở rộng lên 6 làn.

Tháng 3-2025, VEC đề xuất nâng quy mô tuyến từ 4 lên 6 làn xe, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028. Tuyến cao tốc này nối tiếp Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo hành lang giao thông từ cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ liền kề, tốc độ tối đa hiện là 100km/h.