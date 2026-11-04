Chính thức: Giá điện sinh hoạt còn 5 bậc, cao nhất 3.844 đồng/kWh

Theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Đặc biệt theo Quyết định, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước.

Cụ thể, giá điện 5 bậc thang cho điện sinh hoạt được áp dụng bậc 1 từ 0-100kWh có giá 1.901 đồng/kWh, bậc 2 cho kWh từ 101-200 với giá 2.289 đồng/kWh, bậc 3 cho kWh từ 201-400 có giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 cho kWh từ 401-700 với giá 3.456 đồng/kWh, và bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên có giá 3.844 đồng.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 5 bậc, áp dụng từ 1/11.

Trước đó, đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới tới khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết, theo tính toán sơ bộ, khách hàng sinh hoạt sử dụng điện ít hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện (chiếm tỉ trọng khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt) sẽ giảm tiền điện so với hiện hành, số tiền giảm nhiều nhất là khách hàng sinh hoạt sử dụng 400 kWh/tháng. Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện 778kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành.

Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) tăng tiền điện so với hiện hành khoảng gần 190.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Công Thương, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ có tiền điện phải trả ít hơn so với hiện hành, tiêu thụ điện nhiều hơn 778 kWh/tháng thì tiền điện phải trả tăng so với hiện hành.

vtv.vn Xem link nguồn