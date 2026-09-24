Chính thức đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại GFDI liên quan đến hơn 7.100 bị hại

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với 7.108 bị hại và số tiền được cơ quan tố tụng xác định bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng. Ngay từ sáng sớm, những bị hại và người có liên quan đã có mặt tại Cung thể thao Tiên Sơn và các điểm cầu truyền hình trực tuyến, mang theo hồ sơ, giấy tờ liên quan, chờ đợi những ngày xét xử để được trình bày quyền lợi và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét vụ án khách quan, công minh, đúng quy định pháp luật.

TAND TP - nơi diễn ra phiên xét xử

5 bị cáo trong vụ án, trong đó chủ mưu được xác định là Nguyễn Quang Hoàng cũng được lực lượng Công an áp giải đến điểm trung tâm là TAND thành phố.

Bị hại và những người liên quan dự phiên tòa không như dự đoán

Cung thể thao Tiên Sơn là một trong hai điểm cầu truyền hình trực tuyến được bố trí phục vụ phiên tòa.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), với số lượng bị hại trong vụ án lên tới hơn 7.100 người và trước ngày diễn ra phiên tòa, HĐXX triệu tập khoảng 5.500 bị hại, tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 8 giờ 30 ngày 24-9 khi phiên tòa khai mạc, HĐXX xác định chỉ có khoảng hơn 100 bị hại có mặt tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn. Tương tự, những người có liên quan được triệu tập đến điểm cầu Nhà hát Trưng Vương (dự kiến ban đầu hơn 1.000 người) cũng vắng nhiều.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trao đổi với CBCS có mặt bảo vệ tại điểm càu chính TAND

Xác định số người vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, nên HĐXX vẫn cho phiên tòa tiến hành theo quy định. Có mặt tại các điểm cầu, nhiều bị hại mang theo hồ sơ, hợp đồng đã ký với GFDI.

Theo các bị hại, sau thời gian dài chờ đợi việc giải quyết vụ án, điều họ mong muốn là những khoản tiền đã giao cho doanh nghiệp được làm rõ; trách nhiệm của từng bị cáo được xem xét trên cơ sở chứng cứ, quy định pháp luật, đồng thời quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại được bảo đảm.

Không ít bị hại cho biết, điều họ đặc biệt quan tâm trong những ngày xét xử không chỉ là việc làm rõ hành vi của các bị cáo mà còn là trách nhiệm dân sự, khả năng thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả.

HĐXX thông báo các quy định trước khi đưa vụ án ra xét xử

Có mặt tại Cung thể Thao Tiên Sơn, nạn nhân N.T.L cho biết: Chúng tôi rất chờ đợi và sự công tâm của HĐXX, trả lại công bằng cho chúng tôi và hàng ngàn nạn nhân có liên quan. Chung nguyện vọng, nạn nhân Tr. V. S. mong muốn, với sự vào cuộc điều tra của cơ quan chức năng và sự phán quyết nghiêm minh của HĐXX, những bị hại sẽ đòi lại được công lý.

Teo chị Đ.T.T. (trú TP Đà Nẵng) - nhân viên kinh doanh của GFDI, đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ việc. Chị T. buồn rầu chia sẻ, thông qua bạn bè giới thiệu, chị xin vào GFDI làm nhân viên kinh doanh với mức lương cơ bản hơn 5 triệu đồng. Khi bắt đầu công việc, quản lý giao chỉ tiêu phải tìm khách hàng để thực hiện hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đồng/năm.

Lúc này, lãnh đạo bộ phận quản lý đưa ra hình ảnh các dự án và thông tin công ty đang đầu tư nhiều dự án bất động sản, dịch vụ, thương mại, giải trí… với hiệu quả cao, mang lại lợi nhuận lớn. Vì muốn được làm việc tại công ty, chị T. đã bán số vàng gia đình cho lúc cưới để lấy tiền tham gia hợp đồng cho GFDI vay 300 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, với mức lãi suất 3%/tháng.

Kết thúc hợp đồng, chị T. nhận được 27 triệu đồng tiền lãi. Nhận thấy mức lãi suất cao hơn so với gửi ngân hàng nên chị tiếp tục gia hạn hợp đồng. Do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và tin tưởng công ty hoạt động đầu tư hiệu quả, chị T. vận động thêm người thân trong gia đình, người quen, bạn bè cùng tham gia với số tiền từ 200 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Các kỳ hạn do công ty đưa ra gồm 3 tháng với lãi suất 3%, 6 tháng với lãi suất 4% và 9 tháng với lãi suất 5%. Tùy theo số tiền gửi của mỗi hợp đồng, chị T. được công ty trả thêm phần trăm hoa hồng.

“Khi bị cơ quan Công an phát hiện, phong tỏa hoạt động của công ty, tôi có 11 hợp đồng chưa đến kỳ thanh toán với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này là tài sản tích góp, dành dụm của gia đình, bạn bè bây giờ chúng tôi trắng tay. Vụ việc vỡ lở, gia đình cảm thông cho tôi vì cũng là nạn nhân, nhưng người quen, bạn bè thì nói những lời không hay, không nhìn mặt tôi nữa”, chị T. tâm sự.

Tổ thư ký làm việc tại phiên xét xử

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn diện chứng cứ, lời khai và các tài liệu liên quan để làm rõ hành vi của từng bị cáo, vai trò, mức độ tham gia cũng như hậu quả của vụ án. Việc xác định tội danh, mức độ trách nhiệm hình sự và hình phạt cụ thể thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa.

Thắt chặt an ninh, bảo đảm phiên tòa thông suốt

Để bảo đảm phiên tòa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, từ sáng sớm 24-9, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai phương án bảo vệ tại điểm cầu trung tâm TAND TP Đà Nẵng và hai điểm cầu truyền hình trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn, Nhà hát Trưng Vương.

Xác định số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kiểm soát người ra vào, bảo đảm an ninh khu vực xét xử, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

UBND và Công an các phường Hải Châu, Hòa Cường phối hợp kiểm soát người tham gia tố tụng, bảo đảm an ninh khu vực xung quanh các điểm cầu. Công tác y tế cũng được bố trí nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, mỗi bị hại và người có liên quan được cấp mã QR. Hệ thống quét mã tại các cửa kiểm soát an ninh giúp kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách người có mặt, hỗ trợ điều phối hàng nghìn người, hạn chế ùn tắc và nhầm lẫn.

Lực lượng an ninh được thắt chặt tại phiên tòa

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác đảm bảo an ninh tại các điểm diễn ra phiên tòa được thắt chặt nghiêm ngặt. Tại mỗi điểm cầu, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, hướng dẫn những người tham gia tố tụng. Xung quanh khu vực Cung thể thao Tiên Sơn lực lượng làm nhiệm vụ tại vòng ngoài và trước các cửa để kiểm soát người ra vào.

Lực lượng Công an kiểm tra an ninh trước khi mời những người có liên quan vào phiên tòa

Ở trụ sở TAND TP Đà Nẵng, công tác đảm bảo an ninh cũng được thực hiện nghiêm ngặt mỗi khâu. Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ có mặt tại TAND thành phố thường xuyên trao đổi, nhắc nhở CBCS các lực lượng thực hiện nghiêm mệnh lệnh của giám đốc CATP giao trước đó, nhất quyết không được lơ là, chủ quan trong mọi tình huống; không để xay ra bị động, bất ngờ.

Theo Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Chí Công, trong quá trình chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố và Cục Công nghệ thông tin TAND Tối cao đã phối hợp, hỗ trợ tích cực để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho phiên tòa.

Những người có liên quan đến dự phiên tòa tại điểm cầu Nhà hát Trưng Vương

Do khối lượng lớn tài liệu, chứng cứ điện tử được trình chiếu, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và vận hành hệ thống được đặt ra cao. Bộ phận công nghệ thông tin đã khảo sát, lắp đặt, kiểm tra máy chủ, camera, micro, màn hình, hệ thống ghi âm, ghi hình và chạy thử toàn bộ hệ thống trước ngày khai mạc.

Trong thời gian xét xử, lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 100%, thường xuyên theo dõi chất lượng hình ảnh, âm thanh và xử lý sự cố. Tại mỗi điểm cầu có hai đường truyền độc lập gồm đường truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền Internet FTTH, nhằm bảo đảm kết nối giữa các điểm cầu thông suốt.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại các điểm cầu

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật đường truyền; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện y tế phục vụ phiên tòa.

Với quy mô đặc biệt lớn, phiên tòa GFDI không chỉ là quá trình làm rõ trách nhiệm hình sự của 5 bị cáo mà còn liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của hơn 7.100 bị hại.

Trong ngày 24-9 và những ngày tiếp theo, HĐXX sẽ tập trung làm rõ lời khai của các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ điện tử, dòng tiền và tài sản. Trên cơ sở xét hỏi và tranh tụng công khai, Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn diện vụ án để đưa ra phán quyết theo quy định pháp luật.