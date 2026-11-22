Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB trực tiếp quản lý thực hiện, được phê duyệt theo Quyết định số 1057/QĐ-EVNNPT ngày 25-8-2021 với tổng mức đầu tư gần 367 tỷ đồng. Công trình xây dựng tại xã Bàu Bàng, TPHCM trên tổng diện tích 5,42ha.

Trạm biến áp (TBA) 220kV Lai Uyên chính thức đóng điện vào tối 21-11

Việc đưa TBA 220kV Lai Uyên vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực phía Bắc TPHCM cũng như tạo điều kiện để Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) khai thác tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng lân cận.

Đồng thời, công trình giúp giảm tải trực tiếp cho các máy biến áp 220/110kV và hệ thống đường dây 110kV hiện hữu trong khu vực, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu lưới điện truyền tải khu vực phía Nam theo quy hoạch được duyệt.