Chính thức: Cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Trung Quốc

Ba nhà lãnh đạo của Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị APEC 2026 tại Thâm Quyến vào tuần tới. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 13/11, Trợ lý Thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Wales cho biết, ông Trump đã nêu rõ sẽ thảo luận với hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới cùng với những vấn đề khác. Theo bà Wales, Tổng thống Mỹ cho rằng, sự phổ biến loại vũ khí này là mối nguy hiểm rất lớn.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết, Washington không kỳ vọng cuộc gặp sẽ dẫn đến một thỏa thuận cụ thể mà là điểm khởi đầu, một cuộc trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước. Theo quan chức này, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang tăng nhanh nhất thế giới và đã đến lúc Bắc Kinh cần tham gia sâu hơn vào các cuộc thảo luận về vấn đề này.

Tổng thống Trump cũng dự kiến đề cập vấn đề Iran tại cuộc gặp ba bên, nhưng không thảo luận về Ukraine, do Trung Quốc không tham gia kênh đàm phán riêng giữa Mỹ và Nga.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump cũng sẽ có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Thâm Quyết. Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho hay, cuộc gặp sẽ rà soát việc triển khai và đánh giá tiến độ thực hiện thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Quan chức này cho biết, Washington không dự kiến công bố thay đổi về thuế quan sau cuộc gặp.

Về đất hiếm, quan chức Mỹ thông tin, Washington chưa nhận được nguồn cung với tốc độ và quy mô mong muốn, do đó, ông Trump dự kiến sẽ nêu vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc.

Quan chức trên cũng đề cập các cáo buộc liên quan tập đoàn sản xuất chip Nvidia, cho rằng, vấn đề này không nên ảnh hưởng đáng kể đến chuyến công du.