Chính thức công nhận logo tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Thông báo thống nhất sử dụng biểu trưng sau sáp nhập. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cung cấp)

Theo thông báo, biểu trưng tỉnh Vĩnh Long được sử dụng thống nhất theo mẫu thiết kế kèm theo, cùng nội dung thuyết minh ý nghĩa các hình tượng. Việc sử dụng biểu trưng được triển khai trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh; hoạt động đối nội, đối ngoại; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động có liên quan.

Biểu trưng cũng được sử dụng trên các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm truyền thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và nền tảng số thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, cùng các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng đúng mẫu biểu trưng đã được công bố; không tự ý thay đổi hình dạng, màu sắc, bố cục và tỷ lệ các chi tiết. Việc sử dụng phải bảo đảm tính trang trọng, thẩm mỹ, phù hợp với từng hoạt động; không sử dụng biểu trưng trong các hoạt động trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của địa phương.

Các sở, ban, ngành tỉnh, tổ chức chính trị-xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện thống nhất theo nội dung thông báo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, khai thác, sử dụng biểu trưng; thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định; thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng thống nhất mẫu thiết kế. Đồng thời, sở có trách nhiệm quản lý, lưu giữ bản gốc thiết kế, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo thuyết minh kèm theo, biểu trưng tỉnh Vĩnh Long được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, con người và đặc trưng vùng đất; kế thừa một số đường nét nhận diện của biểu trưng trước đây, thể hiện sự gắn kết giữa truyền thống và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Trung tâm biểu trưng là chữ “VL”, viết tắt tên Vĩnh Long, được cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, tượng trưng cho sức sống, tinh thần năng động và khát vọng vươn lên. Hình tượng ngọn đuốc lá dừa thể hiện tinh thần Đồng Khởi, sức mạnh đoàn kết, ý chí quật khởi và truyền thống cách mạng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh.

Các hình tượng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi sao, hoa sen kết hợp với Văn Thánh Miếu thể hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần hiếu học. Sáu bánh răng ở phần dưới biểu trưng tượng trưng cho lao động, sản xuất, sự vận động không ngừng và khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Biểu trưng sử dụng màu xanh lá cây trên nền trắng, gợi sức sống, sự trù phú, đồng thời thể hiện định hướng phát triển xanh, bền vững. Tổng thể thiết kế hình tròn tạo cảm giác hài hòa, gắn kết, bền vững, kết hợp yếu tố truyền thống với tinh thần hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh tỉnh Vĩnh Long năng động, phát triển và giàu bản sắc văn hóa.