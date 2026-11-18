Như Văn Hóa thông tin, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh quảng cáo phòng lưu trú tại Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) với mức giá cao bất thường vào dịp cuối tuần.

Theo nội dung hình ảnh được chia sẻ, giá của mỗi phòng dao động từ 1,3 - 3,1 triệu đồng tùy vị trí và tầm nhìn.

Đáng chú ý, một phòng hai giường tại trung tâm thôn Lô Lô Chải, hướng nhìn ra Cột cờ Lũng Cú được chào bán với giá hơn 3 triệu đồng/đêm 14.11 (thứ Bảy). Một số vị trí khác có giá 1,3 - 1,8 triệu đồng.

Làng du lịch Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang)

Trước tình trạng một số cá nhân môi giới, giữ phòng lưu trú rồi chào bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh, UBND xã Lũng Cú đã đưa thông báo chính thức công khai giá phòng của 73 homestay và 3 nhà nghỉ trên địa bàn.

Danh sách công khai có nhiều cơ sở lưu trú tại thôn Lô Lô Chải, địa bàn tập trung đông khách du lịch khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo đó, các homestay, nhà nghỉ phải ghi rõ tên cơ sở, địa chỉ, thông tin liên hệ, quy mô phòng, giường và mức giá theo từng loại, hạng phòng.

Bảng giá được niêm yết cụ thể đối với các loại, hạng phòng từ phòng đơn, phòng đôi đến các loại phòng có sức chứa lớn hơn.

Một số cơ sở ghi rõ những khoản phụ thu đối với người ở thêm, ngày lễ, Tết hoặc các dịch vụ chưa bao gồm trong giá phòng.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Lũng Cú Trần Đức Chung, các mức giá do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp và phải chịu trách nhiệm.

Các thông tin đưa ra là cơ sở để du khách tham khảo, lựa chọn dịch vụ, không phải mức giá do UBND xã quy định hay phê duyệt.

Các cơ sở kinh doanh tự quyết định mức giá, có trách nhiệm niêm yết với mức giá đó và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Địa phương yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá

Song, địa phương yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá tại các cơ sở và trên phương tiện vận chuyển, bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ quan sát và dễ nhận biết.

Với giá đã niêm yết, các cơ sở phải thu đúng, không tự ý thu thêm các khoản bên ngoài thoả thuận với khách hàng.

Đối với trường hợp điều chỉnh giá, phải thực hiện niêm yết công khai trước khi áp dụng và kịp thời thông báo với chính quyền địa phương để tổng hợp, cập nhật.

Trong trường hợp nếu UBND xã nhận được phản ánh về việc các cơ sở lưu trú không niêm yết giá, thu cao hơn giá niêm yết, tự ý tăng giá, ép giá hoặc có hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách du lịch, cơ sở đó sẽ bị kiểm tra và xử lý theo quy định.