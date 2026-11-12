Chính thức công bố 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam‏ (Best Retail Brokers) 2026

Lễ công bố có sự tham gia của ông Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chương trình. Cùng tham dự buổi lễ còn có 4 Phó Chủ tịch hội đồng cố vấn là những chuyên gia kinh tế, tài chính chứng khoán đầu ngành tại Việt Nam.

Trong kỳ khảo sát năm nay (01/07/2025 - 30/06/2026), Chương trình đánh giá vòng cuối với dữ liệu từ 45 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, chiếm 98% thị phần môi giới cổ phiếu và 100% thị phần giao dịch phái sinh kết hợp với khảo sát trực tuyến 15.600 nhà đầu tư thông qua website của Chương trình.

Với sự hỗ trợ của hai đối tác hỗ trợ kỹ thuật là CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup, 6 hạng mục xếp hạng về dịch vụ bán lẻ chứng khoán Việt Nam chính thức được công bố. Bên cạnh bảng xếp hạng tổng thể, 5 bảng xếp hạng phái sinh theo từng nhóm tiêu chí được bổ sung là một điểm mới trong kỳ đánh giá năm nay.

10 công ty chứng khoán được đánh giá đứng đầu tại Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ (Retail Brokerage) kỳ đánh giá năm 2026. (Ảnh: BTC)

Đầu ra của khung đánh giá thể hiện kết quả tổng thể là Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ (Retail Brokerage). Đây là một trong các sản phẩm chính của Chương trình. Các công ty dẫn đầu trong Bảng xếp hạng là các công ty có số điểm cao nhất căn cứ trên dữ liệu đầu vào hợp lệ theo các tiêu chí, trọng số và công thức tính toán thống nhất do Khối Nghiên cứu và Xếp hạng VietnamBiz thực hiện trong Chương trình năm 2026.

Theo kết quả, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương là đơn vị có Dịch vụ bán lẻ tốt nhất 2026 - Best Retail Brokerage 2026 với số điểm cao nhất. CTCP Chứng khoán DNSE được xếp hạng là Dịch vụ bán lẻ xuất sắc (Excellence in Retail Brokerage). CTCP Chứng khoán VPS là đơn vị có Dịch vụ bán lẻ tiêu biểu (Distinction in Retail Brokerage).

7 công ty chứng khoán khác nằm trong Top dịch vụ bán lẻ tốt nhất 2026 (Top Retail Brokerage), gồm CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VPBank, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán MB, CTCP Chứng khoán Pinetree, CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) và CTCP Chứng khoán BIDV.

Ba công ty chứng khoán được đánh giá tăng trưởng thị phần mạnh nhất kỳ đánh giá 2026. Ảnh: BTC.

Trong nhóm phái sinh, hạng mục thứ nhất là Bảng xếp hạng Tăng trưởng thị phần (Market Share Growth), đây là Bảng xếp hạng phái sinh được Chương trình lựa chọn theo các tiêu chí thể hiện sự tăng trưởng thị phần môi giới và cho vay margin của các Công ty chứng khoán trong kỳ nghiên cứu, đánh giá của Chương trình năm 2026. Ba công ty chứng khoán có sự tăng trưởng thị phần nhanh nhất là CTCP Chứng khoán VPBank (Dịch vụ bán lẻ tăng trưởng tốt nhất - Best Market Share Growth), CTCP Chứng khoán SSI (Dịch vụ bán lẻ tăng trưởng xuất sắc - Exellence in Market Share Growth) và Chứng khoán DNSE (Dịch vụ bán lẻ tăng trưởng tiêu biểu - Distinction in Market Share Growth).

Ba công ty chứng khoán được vinh danh tại Bảng xếp hạng Nền tảng công nghệ (Trading Platform) 2026. (Ảnh: BTC).

Hạng mục thứ hai là Bảng xếp hạng Nền tảng công nghệ (Trading Platform), được Chương trình lựa chọn theo các tiêu chí thể hiện sự tính toàn diện và hiệu dụng của nền tảng giao dịch và các tính năng có giá trị hữu ích cho nhà đầu tư cá nhân của các Công ty chứng khoán trong kỳ nghiên cứu, đánh giá của Chương trình năm 2026. Dẫn đầu trong Bảng xếp hạng này là CTCP Chứng khoán DNSE (Nền tảng công nghệ tốt nhất 2026 - Best Trading Platform 2026). Hai công ty chứng khoán tiếp theo trong hạng mục Nền tảng công nghệ, có CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (Nền tảng công nghệ xuất sắc - Excellence in Trading Platform) và CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Nền tảng công nghệ tiêu biểu - Distinction in Trading Platform).

Các công ty chứng khoán được vinh danh tại Bảng xếp hạng Chính sách chi phí giao dịch (Trading Cost Optimisation). (Ảnh: BTC).

Về Bảng xếp hạng Chính sách chi phí giao dịch (Trading Cost Optimisation), ba công ty chứng khoán được xếp hạng cao nhất nhờ tối ưu chi phí giao dịch cho nhà đầu tư, có CTCP Chứng khoán Pinetree (Chính sách chi phí giao dịch tối ưu 2026 - Best Trading Cost Optimisation 2026), CTCP Chứng khoán DNSE (Chính sách chi phí giao dịch xuất sắc - Excellence in Trading Cost Optimisation) và CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (Chính sách chi phí giao dịch tiêu biểu - Distinction in Trading Cost Optimisation).

Các công ty chứng khoán được vinh danh tại Bảng xếp hạng Giáo dục thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư (Investor Education & Support). (Ảnh: BTC).

Hạng mục thứ tư là Bảng xếp hạng Giáo dục thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư (Investor Education & Support), được Chương trình lựa chọn theo các tiêu chí thể hiện tính đa dạng, tần suất của các chương trình giáo dục thị trường, phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư; và các tính năng hỗ trợ nhà đầu tư hiệu dụng trên các nền tảng giao dịch của các Công ty chứng khoán trong kỳ đánh giá 2026. Công ty chứng khoán được xếp hạng cao nhất trong hoạt động này là CTCP Chứng khoán DNSE (Giáo dục thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư tốt nhất – Best Investor Education & Support). CTCP Chứng khoán Kỹ Thương là đơn vị Giáo dục thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư xuất sắc (Excellence in Investor Education & Support). Ba công ty chứng khoán được đồng xếp hạng là Giáo dục thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư tiêu biểu (Distinction in Investor Education & Support) gồm CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), CTCP Chứng khoán SSI và CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

Các công ty chứng khoán được vinh danh tại Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ năng động (Emerging Retail Brokerage)‏‏. (Ảnh: BTC).

Hạng mục thứ năm là Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ năng động (Emerging Retail Brokerage), lựa chọn dựa trên mức độ cải thiện của các Công ty chứng khoán có dữ liệu đối sánh trong kỳ nghiên cứu, đánh giá của Chương trình năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Các công ty xuất hiện trong Bảng xếp hạng là các công ty có mức tăng điểm cao nhất căn cứ trên dữ liệu đầu vào hợp lệ theo các tiêu chí, trọng số và công thức tính toán thống nhất. Ba công ty chứng khoán xướng tên trong hạng mục này nhờ những nỗ lực trong phát triển dịch vụ bán lẻ chứng khoán trong kỳ đánh giá 2026 gồm CTCP Chứng khoán LPS, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Cũng tại sự kiện, Báo cáo tóm tắt Dịch vụ bán lẻ chứng khoán Việt Nam 2026 được công bố, chia sẻ những phát hiện tổng quan, xu hướng phát triển dịch vụ bán lẻ chứng khoán trên thị trường, chất lượng dịch vụ và kỳ vọng của nhà đầu tư cá nhân. Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát, báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị cho các công ty chứng khoán nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ bán lẻ.‏ Để tiếp cận báo cáo hoàn chỉnh về Dịch vụ bán lẻ chứng khoán Việt Nam 2026, các thành viên thị trường và nhà đầu tư có thể liên hệ với