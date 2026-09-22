Chính thức có tiêu chí xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg về hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Quy định cụ thể các loại hình dự án xanh

Theo Quyết định, dự án xanh là dự án thuộc loại hình, có mục tiêu và đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định.

Phụ lục I quy định yêu cầu đối với nhiều loại hình dự án thuộc các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực năng lượng có 10 loại hình, gồm sản xuất điện mặt trời, điện gió, sản xuất khí đốt từ nguồn sinh khối, sản xuất pin và ắc quy công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Lĩnh vực giao thông vận tải có 3 loại hình, trong đó có đầu tư phương tiện giao thông không phát thải hoặc phát thải carbon thấp phục vụ vận tải. Lĩnh vực xây dựng có 2 loại hình, gồm xây dựng mới, cải tạo nhà đạt mục tiêu công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và xây dựng công trình công ích thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn. Ảnh do AI tạo

Đối với tài nguyên nước, có 3 loại hình dự án; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học có 12 loại hình. Công nghiệp chế biến, chế tạo có 6 loại hình; dịch vụ môi trường có 9 loại hình, gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, tái chế chất thải và xử lý khí thải.

Quyết định cũng quy định dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn là dự án thuộc các nhóm được quy định và đáp ứng yêu cầu theo loại hình dự án, ngành, lĩnh vực, sản phẩm tại Phụ lục II.

Các nhóm dự án gồm thiết kế, sản xuất tuần hoàn; sử dụng tuần hoàn; phục hồi tài nguyên; cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn.

Trong đó, dự án thiết kế, sản xuất tuần hoàn áp dụng các biện pháp trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm giảm khai thác tài nguyên, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tăng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Dự án sử dụng tuần hoàn tập trung tái sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tân trang, chuyển đổi công năng, tái sản xuất, cho thuê hoặc chia sẻ sản phẩm, qua đó kéo dài vòng đời vật liệu, thiết bị, sản phẩm và hàng hóa.

Đánh giá độc lập việc đáp ứng tiêu chí

Quyết định quy định việc xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn được thực hiện thông qua tổ chức đánh giá độc lập.

Tổ chức đánh giá phải có tư cách pháp nhân; đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hoặc được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, có chức năng đánh giá sự phù hợp hoặc kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Đồng thời, tổ chức này phải có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng TCVN ISO/IEC 17029:2020, ISO/IEC 17029:2019 hoặc các chuẩn mực, tiêu chuẩn tương ứng được pháp luật Việt Nam công nhận.

Bên cạnh hướng dẫn xác định dự án xanh và dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn, Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg quy định việc áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị; trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện các dự án này và nhiệm vụ của các bộ, ngành, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Quy định mới tạo cơ sở thống nhất để xác định các dự án đáp ứng yêu cầu về môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hiện các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị trong quá trình triển khai dự án.