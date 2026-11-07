Chính thức chọn đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Globe năm 2026

Năm 2024, Di Linh giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Sau cuộc thi, người đẹp quê Đồng Nai tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có chương trình gây quỹ, quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.

Đại diện của Việt Nam có khả năng sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ gồm Việt, Anh và Trung.

Năm 2025, cô được đề cử giữ danh vị Quyền Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Theo thông tin từ ban tổ chức, Di Linh từng đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Việt Nam, đồng thời tham gia một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.

Trong năm nay, người đẹp tiếp tục đảm nhiệm vai trò Đại sứ truyền thông các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên toàn quốc, đồng hành cùng một số chương trình thuộc Bộ Y tế. Cô cũng tham gia phim CM12 của Điện ảnh Công an nhân dân và làm MC song ngữ tại các chương trình trong nước, quốc tế.

Lý giải việc lựa chọn Á hậu Trần Di Linh thay vì đương kim Hoa hậu Dương Thanh Hà, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam cho biết, Top 3 sau đăng quang đều được quản lý, đầu tư và trao cơ hội xuất ngoại ngang nhau. Tuy nhiên, việc cử đại diện dự thi quốc tế còn căn cứ vào tiêu chí của từng cuộc thi và thời điểm phong độ của mỗi người.

Theo Ban tổ chức, Trần Di Linh sinh năm 2000, có lợi thế về độ tuổi và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu của đấu trường quốc tế hiện tại. Trong khi đó, Hoa hậu Dương Thanh Hà (sinh năm 2002) và Á hậu Trần Châu Mỹ Mỹ (sinh năm 2004) còn thời gian để trau dồi, chuẩn bị cho những mùa giải tiếp theo.

Cùng với việc ra mắt đại diện mới, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam cũng chính thức đưa ra phản hồi về vấn đề bản quyền tên gọi.

Đơn vị này khẳng định đã hoàn tất thủ tục đăng ký và sở hữu quyền đối với nhãn hiệu Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam trong thời hạn 10 năm, đồng thời giữ quyền đề cử thí sinh dự thi "Miss Globe" nguyên bản (đấu trường nhan sắc có lịch sử 100 năm).