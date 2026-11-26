Voucher cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được quy định tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua trong những ngày họp cuối tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây là bước đột phá, chuyển từ tư duy "nhà nước hỗ trợ những gì mình có" sang "đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp".

DOANH NGHIỆP CÓ DOANH THU KHÔNG QUA 10 TỶ ĐƯỢC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lực lượng xương sống cốt lõi để phát triển nền kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 có 32 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2027.

Riêng quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại luật này để hưởng các chính sách thuế theo quy định của pháp luật về thuế được thực hiện từ kỳ tính thuế năm 2027, tức là từ ngày 1/1/2027.

Doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế.

Luật mở rộng tiêu chí xác định DNNVV như có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: tổng nguồn vốn không quá 150 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 400 tỷ đồng (quy định hiện nay lần lượt là 100 tỷ đồng và dưới 300 tỷ đồng).

Theo TS Trần Minh Sơn (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tư pháp) Luật có rất nhiều điểm mới nhưng phải triển khai đồng bộ và cần cách làm mới, xuất phát từ đánh giá của cộng đồng cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng nhất là ngay lập tức có các văn bản hướng dẫn liên quan, phải đồng thời có hiệu lực để khi luật ban hành là có thể áp dụng luôn.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, cần thông qua cộng đồng doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả chính sách thực thi vào thực tế như thế nào. Đơn cử như hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng trong 2027 sắp tới, có bao nhiêu doanh nghiệp có nhu cầu và nhà nước sẽ hỗ trợ được bao nhiêu doanh nghiệp tiếp cận được mặt bằng.

Luật mới cũng áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và miễn thuế trong thời gian đầu thành lập. Đặc biệt, DNNVV hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ chiến lược... được hỗ trợ, miễn, giảm thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chính thức có voucher từ Nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh minh họa/VnEconomy

Không chỉ hỗ trợ về thuế, luật còn đưa ra chính sách giảm chi phí mặt bằng sản xuất tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

CẤP VOUCHER CHO DOANH NGHIỆP

Luật mới quy định rõ tiêu chí, luật mới quy định nguyên tắc, nguồn lực, hình thức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và quy định rõ 5 hình thức thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đó là cấp phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (voucher); đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; trực tiếp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Voucher là hình thức hỗ trợ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành dưới dạng điện tử hoặc bản giấy để xác nhận quyền của doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn sử dụng hàng hóa, dịch vụ, giải pháp trong phạm vi, thời hạn và mức hỗ trợ để thanh toán chi phí cho bên cung cấp, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Voucher được cấp cho doanh nghiệp, không được chuyển nhượng, mua bán hoặc sử dụng ngoài phạm vi hỗ trợ. Việc thanh toán kinh phí hỗ trợ bằng voucher được thực hiện trên cơ sở kết quả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp.

Theo TS Trần Minh Sơn, đây là một trong những thay đổi đột phá của nhà nước trong việc thay đổi chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước đây, nhà nước hỗ trợ những gì nhà nước có thì nay chuyển sang tư duy "hỗ trợ những gì mà doanh nghiệp cần" thông qua các phiếu/ voucher.

Đặc biệt, Luật cũng quy định rõ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp thụ hưởng. Điều này giúp làm giảm nạn nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.