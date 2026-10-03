Chính thức: Cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ tối đa 55%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Theo Nghị định, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức nêu trên ở xã, phường, đặc khu, gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã.

Phụ cấp công vụ 55% hoặc 25% tùy trường hợp

Nghị định quy định mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, mức phụ cấp công vụ được áp dụng là 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Trường hợp cán bộ, công chức thuộc nhóm được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm nhưng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hình minh họa. Nguồn: Moha

Áp dụng chế độ phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026

Theo Nghị định, một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Khi thôi làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi áp dụng ở xã, phường, đặc khu, cán bộ, công chức cấp xã thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp công vụ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của các địa phương.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 2/10/2026. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc trường hợp áp dụng mức phụ cấp 55% hoặc được hưởng phần chênh lệch lên 55%, nếu trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến trước khi Nghị định có hiệu lực đã hưởng mức phụ cấp công vụ thấp hơn 55% thì được hưởng phần chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP đồng thời bãi bỏ các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.