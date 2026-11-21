Sáng 21/11, với 465/481 đại biểu tán thành, chiếm 93,19%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật siết quản lý các sản phẩm thuốc lá, cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử và giữ cơ chế cấp phép, kiểm soát điểm bán đối với thuốc lá truyền thống.

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, với một số nội dung có thời điểm áp dụng riêng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sửa đổi 12 trong tổng số 35 điều của Luật hiện hành, tập trung vào ba nhóm giải pháp: giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung và bảo đảm điều kiện thực thi. Một trọng tâm là quy định rõ các sản phẩm và hành vi bị cấm, đồng thời duy trì quản lý chặt hoạt động kinh doanh thuốc lá truyền thống.

Tỷ lệ tán thành dự thảo Luật

Luật quy định cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác thuộc diện cấm. Quy định cũng bao quát sản phẩm có cấu tạo, chức năng, cách sử dụng tương tự thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, cùng một số thiết bị, bộ phận và nguyên liệu được sử dụng cho các sản phẩm này.

Các hành vi bị nghiêm cấm còn gồm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động; bán thuốc lá trên nền tảng thương mại điện tử hoặc bằng phương thức giao dịch điện tử khác, trừ giao dịch, ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp; trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh, nhãn thuốc lá tại điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử, trừ trường hợp Chính phủ quy định. Luật cũng bổ sung hành vi đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người nhắc nhở, phản ánh, tố giác việc hút thuốc tại nơi có quy định cấm.

Việc cấm trưng bày có thời gian chuyển tiếp: quy định hiện hành cho phép điểm bán trưng bày tối đa một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu tiếp tục được áp dụng trong sáu tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Giải trình, làm rõ tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu về nguy cơ nới lỏng điều kiện kinh doanh làm tăng số điểm bán, khiến thuốc lá dễ tiếp cận hơn. Dự thảo được chỉnh lý theo hướng giữ các biện pháp quản lý hiện hành, duy trì cơ chế cấp phép và kiểm soát mạng lưới, số lượng, điểm bán nhằm hạn chế khả năng tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Với thuốc lá truyền thống, Luật tiếp tục coi kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc và thiết bị chuyên ngành thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; hoạt động mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá vẫn phải có giấy phép theo quy định. Sản lượng thuốc lá được phép sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước sẽ được công bố theo lộ trình giảm sản lượng do Chính phủ quy định.

Một nội dung khác được chỉnh lý là tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì. Luật giao Chính phủ quy định lộ trình và mức tăng phù hợp từng thời kỳ. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Chính phủ sẽ cụ thể hóa mức tăng trong nghị định hướng dẫn, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2029. Như vậy, Luật không ấn định ngay trong văn bản tỷ lệ cụ thể như một số ý kiến đề xuất.

Đối với đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ, áp dụng với người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau, Chính phủ chưa đưa nội dung này vào Luật lần này do cho rằng chính sách còn mới, chưa đủ bằng chứng thực tiễn để đánh giá toàn diện. Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và đánh giá để xem xét ở thời điểm phù hợp.

Luật cũng điều chỉnh việc tư vấn, cai nghiện thuốc lá theo hướng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định chuyên môn do Bộ Y tế hướng dẫn. Theo báo cáo giải trình, việc này nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, chuyển từ quản lý bằng điều kiện kinh doanh sang quản lý theo yêu cầu chuyên môn và hậu kiểm.