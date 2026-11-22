Thêm 2 ngày nghỉ lễ, người lao động được nghỉ 13 ngày mỗi năm

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 khóa XVI, ngày 21/11, Quốc hội đã chính thức thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số luật, trong đó có Bộ luật Lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Đáng chú ý, quy định mới bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho người lao động, gồm: Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7 dương lịch) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch). Mỗi dịp người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.

Quốc hội đã thông qua, bổ sung Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) vào danh sách ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho người lao động. Ảnh minh họa.

Như vậy, với việc bổ sung thêm 2 ngày nghỉ nêu trên, từ năm 2027, số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động sẽ tăng từ 11 lên 13 ngày mỗi năm.

Đây là thay đổi đáng chú ý về quyền lợi của người lao động. Không chỉ có thêm thời gian nghỉ ngơi, người lao động còn có điều kiện chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc, chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội.

Trước khi bổ sung 2 ngày nghỉ mới, Bộ luật Lao động quy định người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch: 1 ngày (1/1 dương lịch); Tết Nguyên đán: 5 ngày; Ngày Thống nhất: 1 ngày (30/4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (1/5 dương lịch); Quốc khánh: 2 ngày (2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (10/3 âm lịch).

Luật sửa đổi cũng quy định, hàng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ. Trước ngày 30/9 hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau.

Việc công bố lịch nghỉ sớm có ý nghĩa thiết thực với cả người lao động và doanh nghiệp. Người lao động có thể chủ động lên kế hoạch nghỉ ngơi, đi lại; doanh nghiệp cũng có thêm thời gian bố trí nhân sự, sắp xếp sản xuất và hoạt động kinh doanh.

Trước đó, tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động diễn ra vào ngày 9/11/2026, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách ngày nghỉ lễ người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Theo đại biểu, ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Nếu được luật hóa thành ngày nghỉ lễ, người dân sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ và địa phương tổ chức các hoạt động tri ân.

Trong khi đó, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, lưu ý việc bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương cũng tác động đến tổ chức sản xuất, kinh doanh, chi phí doanh nghiệp và thu nhập của người lao động ở những ngành có chế độ làm việc đặc thù. Vì vậy, quy định cần rõ ràng để cả người lao động và người sử dụng lao động chủ động kế hoạch.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027 kéo dài 7 ngày liên tục

Bên cạnh việc bổ sung ngày nghỉ lễ, lịch nghỉ Tết và Quốc khánh năm 2027 cũng là thông tin người lao động cần quan tâm để sớm lên kế hoạch cá nhân.

Theo thông báo về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027 được Bộ Nội vụ ban hành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 trong 7 ngày liên tục.

Tổng thời gian người lao động nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù. Ảnh minh họa.

Cụ thể, thời gian nghỉ bắt đầu từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Trong đó, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù thêm 2 ngày.

Như vậy, tổng thời gian người lao động nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2027 kéo dài 4 ngày

Đối với dịp lễ Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9 Dương lịch và ngày liền kề sau là ngày 3/9/2027.

Do ngày 4 và 5/9/2027 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật, tổng thời gian nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2027 sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (ngày 2/9) đến hết Chủ nhật (ngày 5/9/2027).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ này phải chủ động bố trí nhân sự, bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ tổ chức và người dân. Đồng thời, cần bố trí công chức, viên chức trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ.

Đối với những cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, lịch nghỉ được bố trí căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.