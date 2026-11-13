Chính thức bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: N. HỒNG

Tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, dịch vụ mới

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian trong điều kiện thực tế đối với việc ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán mà pháp luật chưa có quy định hoặc có quy định khác với pháp luật hiện hành.

Việc triển khai cơ chế này phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; đồng thời thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, đối với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức.

Việc hoàn thiện quy định nhằm tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời bảo đảm an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Luật quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm. Việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm an toàn của thị trường chứng khoán

Quá trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật, Chính phủ cũng làm rõ một số quy định liên quan đến tổ chức thị trường, chính sách nhân lực và cải cách thủ tục hành chính.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Chính phủ quy định mô hình Sở giao dịch chứng khoán, nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các Sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì. Các yêu cầu về đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động cũng tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, việc cắt giảm thủ tục hành chính phải đi đôi với việc duy trì trách nhiệm bảo đảm an toàn của thị trường chứng khoán.

Về công tác chuẩn bị thi hành, Bộ trưởng cho hay, Chính phủ đang xây dựng ba dự thảo văn bản quy định chi tiết, gồm hai dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cùng một dự thảo thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, nhân lực và hạ tầng công nghệ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai Luật đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.