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Ngày 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động, gồm Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo quy định mới, người lao động được nghỉ 1 ngày vào dịp 27/7 và 1 ngày vào 24/11. Trong đó, Ngày Văn hóa Việt Nam được áp dụng ngay từ năm 2026 theo Nghị quyết 28/2026 của Quốc hội. Ngày nghỉ 27/7 bắt đầu thực hiện từ năm 2027, khi luật có hiệu lực từ ngày 1/3.

Việc bổ sung ngày nghỉ 27/7 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân người có công với đất nước, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, qua đó phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động trong năm được nâng lên 13 ngày. Cụ thể, gồm 5 ngày Tết Âm lịch, 2 ngày Quốc khánh, ngày Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Ngày Tổ quốc tri ân 27/7 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Một điểm mới khác của luật là quy định thời hạn thông báo lịch nghỉ lễ, Tết. Theo đó, hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết. Trước ngày 30/9, Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ của năm tiếp theo.

Quy định này nhằm giúp cơ quan, doanh nghiệp và người lao động chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất, kinh doanh và nghỉ ngơi, thay vì nhận thông báo sát thời điểm nghỉ lễ.

Ngày 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành

Tăng trách nhiệm bảo vệ tiền lương của lao động thuê lại

Luật cũng bổ sung các quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại, đặc biệt về tiền lương và các chế độ bảo hiểm.

Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo hằng tháng cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo hợp đồng đã ký.

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động vi phạm nghĩa vụ, bên thuê lại có quyền yêu cầu doanh nghiệp trả đủ tiền lương cho người lao động. Khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác, bên thuê lại có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Luật cũng chuyển hoạt động cho thuê lại lao động từ cơ chế cấp phép sang cơ chế ký quỹ và thông báo hoạt động, đồng thời tiếp tục quy định danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các luật liên quan có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.