Chính thức ban hành quy định về hoạt động GD tăng cường, theo nhu cầu người học

Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân - giáo viên Trường THPT A Lưới (TP Huế) trong giờ dạy học.

Quy định ban hành kèm Thông tư số 85/2026/TT-BGD&ĐT ngày 30/9/2026.

Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo, quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thông tư quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và yêu cầu tổ chức; cơ chế tài chính; trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hai nhóm hoạt động, đồng thời phân định với hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học

Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 02 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 02 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện. Hoạt động nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới, không làm tăng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông; không dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, không ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định của pháp luật; không được chuyển, tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức trên cơ sở tự nguyện

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của người học. Nội dung có thể là các hoạt động mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng và các lĩnh vực phù hợp khác theo quy định của Thông tư.

Việc tham gia do người học, cha mẹ hoặc người giám hộ tự nguyện lựa chọn. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực; không sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng hoặc phân loại người học.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí theo danh mục và không vượt quá mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Việc thu, chi phải công khai, minh bạch và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phân định rõ với hoạt động dạy thêm, học thêm

Hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Việc xác định một hoạt động là hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hay hoạt động dạy thêm, học thêm căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, không căn cứ vào tên gọi của hoạt động.

Thông tư nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; đồng thời nghiêm cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường hoặc chuyển nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Tăng trách nhiệm giải trình, công khai và bảo đảm an toàn cho người học

Cơ sở giáo dục xây dựng riêng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học theo từng năm học; công khai trước khi tổ chức các nội dung theo quy định. Việc gửi kế hoạch đến cơ quan quản lý giáo dục nhằm phục vụ theo dõi, giám sát, không phải là điều kiện để cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, đội ngũ nhân sự, tài liệu, học liệu, điều kiện tổ chức, tài chính, an toàn và quyền lợi của người học. Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân bên ngoài, cơ sở giáo dục phải thẩm định các điều kiện liên quan, ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát.

Thông tư đồng thời quy định các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, y tế trường học và an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động.