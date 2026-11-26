Tuyến đường tránh nối phường Tân Giang và phường Thục Phán được đầu tư đồng bộ hệ thống đèn tín hiệu, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giảm lưu lượng xe tải qua khu vực nội đô.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,04 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 34B thuộc phường Tân Giang, điểm cuối giao với Quốc lộ 3 thuộc phường Thục Phán. Tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, 2 làn xe, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m. Đoạn Km6+589 đến Km7+558 có nền đường rộng 23 m, mặt đường rộng 15 m, dải phân cách giữa rộng 5 m và lề đất rộng 3 m.

Riêng đoạn từ Km6+068 đến Km6+589 dài khoảng 522 m thuộc phạm vi Dự án Phát triển đô thị số 7A, nhà đầu tư Dự án Phát triển đô thị số 7A đã đầu tư đường tạm để bảo đảm giao thông thông suốt toàn tuyến.

Dự án được triển khai trên cơ sở kế thừa các hạng mục đã đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2008 - 2014. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án gặp nhiều khó khăn do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu bãi đổ thải và ảnh hưởng của thời tiết, làm phát sinh sạt trượt, gây gián đoạn thi công và kéo dài thời gian thực hiện.

Tuyến đường tránh nối phường Tân Giang và phường Thục Phán chính thức được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Với sự quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, những vướng mắc từng bước được giải quyết. Đặc biệt, nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn và tính ổn định lâu dài của công trình, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, đánh giá và triển khai giải pháp xử lý kỹ thuật đối với vị trí xuất hiện vết nứt trên thân tường chắn đoạn Km4+670 - Km4+800. Đến nay, công tác xử lý đã hoàn thành, các điều kiện an toàn được bảo đảm, đủ cơ sở để bàn giao và đưa toàn tuyến vào khai thác, sử dụng.

Việc hoàn thành và đưa tuyến đường vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị Cao Bằng, tạo thêm trục giao thông kết nối Quốc lộ 3 với Quốc lộ 34B, góp phần phân luồng phương tiện, giảm lưu lượng xe tải đi qua khu vực nội đô, hạn chế nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương, từng bước mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.