Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc mới, cao nhất 3.844 đồng/kWh

Sáng 4/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về việc triển khai chính sách giá điện mới. Trước đó, từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2% so với mức hiện hành, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Đáng chú ý, kể từ lần điều chỉnh này, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt cũng chính thức được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước.

Cụ thể, bậc 1 (cho 100kWh đầu tiên) có giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 (từ 101-200kWh) là 2.289 đồng/kWh; bậc 3 (từ 201-400kWh) là 2.894 đồng/kWh.

Với các hộ sử dụng điện nhiều hơn, bậc 4 (từ 401-700kWh) có giá 3.456 đồng/kWh và bậc 5 (từ 701kWh trở lên) là 3.844 đồng/kWh.

Cùng với việc thay đổi biểu giá điện sinh hoạt, giá bán lẻ điện bình quân cũng được điều chỉnh giảm 2%. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, giá bán lẻ điện bình quân sau điều chỉnh còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Đối với khách hàng sản xuất, giá điện tiếp tục được tính theo ba khung giờ: cao điểm, bình thường và thấp điểm, đồng thời phân theo cấp điện áp.

Chi tiết biểu giá điện 5 bậc.

Ở cấp điện áp hạ áp đến 1kV, giá giờ bình thường là 1.966 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.274 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.586 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trung áp (trên 1kV đến 35kV), mức giá tương ứng là 1.814 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.166 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.348 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Với nhóm khách hàng kinh doanh, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch, giá điện cũng được áp dụng theo ba khung giờ. Giá giờ cao điểm ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 3.348 đồng/kWh, cấp hạ áp đến 1 kV là 3.586 đồng/kWh. Giá giờ thấp điểm tương ứng là 1.166 đồng/kWh và 1.274 đồng/kWh.

Với nhóm kinh doanh khác, khách hàng sử dụng điện ở cấp điện áp từ trung áp trở lên phải trả 2.829 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.577 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 4.924 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Ở cấp điện áp hạ áp đến 1kV, giá điện lần lượt là 3.089 đồng, 1.880 đồng và 5.313 đồng/kWh. Đây là mức giá cao nhất trong biểu giá bán lẻ điện lần này.

Riêng giá bán lẻ điện cho sạc xe điện cũng được bổ sung vào quyết định, ở cấp điện áp từ trung áp trở lên, giá điện lần lượt là 2.549 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.534 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.758 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Với cấp điện áp hạ áp đến 1kV, các mức giá tương ứng là 2.700 đồng, 1.620 đồng và 4.212 đồng/kWh.

Cùng với thay đổi biểu giá, khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm với nhóm khách hàng dùng điện sản xuất, kinh doanh cũng được điều chỉnh, áp dụng từ 1/11. Cụ thể, khung giờ cao điểm (17h30-22h30), thấp điểm (0h-6h), còn lại là khung giờ bình thường. Chủ nhật không có giờ cao - thấp điểm.

Trước đó, tối 31/10, EVN công bố giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, tương đương hơn 44 đồng một kWh. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm giá điện, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Theo tính toán của tập đoàn này, giá điện điều chỉnh từ 1/11 giúp tổng chi phí mua điện của EVN giảm gần 1.532 tỷ đồng một tháng. Trong đó, chi phí mua điện của nhóm sản xuất giảm hơn 578 tỷ đồng, sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ lần lượt hạ 424 tỷ và 433 tỷ đồng.