Hồ sơ điện tử, giảm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp

Tại hội thảo “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu- Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”, ngày 25/11 tại Hà Nội, các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý đã phân tích những thay đổi đáng chú ý trong chính sách xuất nhập khẩu giai đoạn 2026-2027.

Bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo Việt Nam (GOLEAD), cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2026 đã vượt 1.010 tỷ USD. Quy mô thương mại ngày càng lớn đòi hỏi cơ quan quản lý tiếp tục cải cách thủ tục, chuyển từ kiểm soát hồ sơ thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro.

Thông tin về chính sách xuất nhập khẩu giai đoạn tới, bà Vũ Thị Thu Hương, Chủ tịch IAFEI ASIA, Phó Chủ tịch VACD, cho biết năm 2027 dự kiến có thông tư mới thay thế hệ thống hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC và các văn bản sửa đổi liên quan, cùng hai nghị định về thủ tục, quản lý hải quan và thuế xuất nhập khẩu.

Trong số những thay đổi quan trọng, Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, tác động trực tiếp đến cách thức thực hiện thủ tục của doanh nghiệp.

Theo bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, Luật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, giảm yêu cầu giấy tờ.

Đáng chú ý, chứng từ trong hồ sơ hải quan được chuyển sang thông điệp dữ liệu. Doanh nghiệp không phải nộp hoặc xuất trình lại chứng từ chuyên ngành đã được cấp qua Cơ chế một cửa quốc gia. Thay vì yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, cơ quan quản lý khai thác dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục. Quy định này giúp giảm hồ sơ trùng lặp, hạn chế việc đi lại giữa các cơ quan và rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục.

Một thay đổi khác là hồ sơ điện tử được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Quy định này đặc biệt thuận lợi với doanh nghiệp có nhiều cơ sở sản xuất, kho hàng hoặc hoạt động xuất nhập khẩu tại nhiều địa phương.

Trong lĩnh vực kho bãi, logistics, Luật Hải quan bỏ thủ tục xin gia hạn thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan, địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế và địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS). Thời hạn lưu giữ tối đa được quy định là 24 tháng đối với kho ngoại quan, địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế và 180 ngày đối với CFS. Qua đó, doanh nghiệp giảm thêm một khâu hồ sơ hành chính, chủ động hơn trong kế hoạch lưu kho, gom hàng và phân phối.

Luật Hải quan sửa đổi cũng mở rộng địa điểm được thành lập kho ngoại quan, CFS và địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa, bao gồm khu thương mại tự do, trung tâm logistics, khu công nghệ số tập trung và cụm công nghiệp. Đáng chú ý, điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Đầu tư được bãi bỏ; một số yêu cầu báo cáo và thủ tục giám sát vận chuyển cũng được điều chỉnh theo hướng giảm bớt.

Không chỉ giảm giấy tờ, Luật còn thay đổi cách thức kiểm tra, giám sát. Theo bà Khuyên, cơ chế quản lý tuân thủ được xây dựng trên cơ sở phân loại mức độ rủi ro, tạo cơ hội để doanh nghiệp có lịch sử chấp hành pháp luật tốt được hưởng thuận lợi hơn trong quá trình kiểm tra, giám sát. Kiểm tra sau thông quan cũng được lựa chọn theo rủi ro, thay vì thực hiện dàn trải.

Cùng với thuận lợi, trách nhiệm của người khai hải quan được quy định rõ hơn. Thời hạn khai bổ sung là 60 ngày kể từ ngày thông quan, với điều kiện chưa có quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hoặc quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra theo quy định. Thời gian kiểm tra sau thông quan tối đa 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định; trường hợp phạm vi lớn, nội dung phức tạp được gia hạn một lần, không quá 20 ngày.

Thu hẹp hành vi, giảm nhẹ chế tài

Cùng với Luật Hải quan sửa đổi, Nghị định 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và thay thế Nghị định 128/2020/NĐ-CP, cũng có nhiều điều chỉnh đáng chú ý theo hướng tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo bà Dương Thị Khuyên, nghị định mới thu hẹp phạm vi xử phạt, bãi bỏ một số hành vi không còn phù hợp và phân định rõ hơn các hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng xử phạt chồng chéo. Đặc biệt, một số mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được điều chỉnh nhẹ hơn.

Cụ thể, với hành vi đánh tráo hàng hóa, quy định mới chỉ tịch thu phần hàng hóa chưa được kiểm tra hải quan, thay vì tịch thu toàn bộ lô hàng như trước. Đối với hàng hóa quá cảnh, nếu doanh nghiệp được cấp phép bổ sung trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt thì không bị buộc tái xuất.

Nghị định cũng cho phép áp dụng quy định có lợi hơn đối với hành vi vi phạm đã xảy ra và kết thúc trước ngày 1/7/2026 nhưng được phát hiện hoặc xem xét xử phạt sau thời điểm này, nếu quy định mới không còn xác định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm nhẹ hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ hội để doanh nghiệp chủ động khắc phục sai sót về thuế. Trường hợp hồ sơ được chuyển từ cơ quan tiến hành tố tụng sang xử lý vi phạm hành chính, nếu doanh nghiệp tự nguyện nộp đủ số tiền thuế thiếu trước khi ban hành quyết định xử phạt thì được xem xét xử lý về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế thay vì hành vi trốn thuế theo quy định.

Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Nghị định bổ sung một số hành vi vi phạm liên quan đến thời hạn thông báo, báo cáo, giám sát hải quan, chuyển tải, sang mạn, lưu giữ phương tiện và hàng hóa; đồng thời tăng mức phạt đối với một số vi phạm về hàng cấm, hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu và giấy phép.

Theo cơ quan hải quan, những thay đổi trong Luật Hải quan và quy định xử phạt cho thấy định hướng cải cách không chỉ dừng ở số hóa hồ sơ, giảm thủ tục mà còn hướng tới quản lý theo mức độ tuân thủ, xử lý vi phạm rõ ràng và phù hợp hơn. Doanh nghiệp cần chủ động cập nhật quy định, rà soát quy trình khai báo, mã số hàng hóa, xuất xứ, trị giá và nghĩa vụ báo cáo, lưu giữ hồ sơ để tận dụng các chính sách thuận lợi, đồng thời hạn chế nguy cơ bị truy thu thuế và xử phạt.