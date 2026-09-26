Chính sách vay vốn mới với người chấp hành xong án phạt tù

Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù lên 200 triệu đồng. Ảnh minh họa: PV

Nâng mức vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Điều 1 về phạm vi điều chỉnh như sau:

"Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bao gồm:

1. Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm."

Như vậy, Quyết định 44/2026/QĐ-TTg mở rộng đối tượng được vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức vốn vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

Đáng chú ý, Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 của Điều 6 về mức vốn cho vay:

1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là tối đa 4 triệu đồng).

2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

a) Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là tối đa 100 triệu đồng);

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg tương ứng là tối đa 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng);

c) Người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức vay tối đa theo quy định tại điểm a và b khoản này".