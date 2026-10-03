Chính sách vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trả lời: Điều 20 và Điều 21 Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề bao gồm:

-Hộ nghèo dân tộc thiểu số.

-Hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

-Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

-Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

-Đối tượng vay vốn chỉ được thụ hưởng một trong hai chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề.

Theo đó, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc đối tượng được vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề.