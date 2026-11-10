Chính sách ưu đãi về phát triển công nghiệp văn hóa phải có trọng tâm, trọng điểm
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 10/11, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Góp ý vào dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, một số đại biểu cho rằng, chính sách ưu đãi về phát triển công nghiệp văn hóa phải có trọng tâm, trọng điểm, có tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm tra. Tránh tình trạng phân bổ nguồn lực dàn trải.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chinh-sach-uu-dai-ve-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-phai-co-trong-tam-trong-diem-246261110103617662.htm