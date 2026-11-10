Chính sách ưu đãi về phát triển công nghiệp văn hóa phải có trọng tâm, trọng điểm

Có một thực tế, người bệnh đi khám bảo hiểm đúng tuyến, đúng thủ tục nhưng vẫn phải chi tiền cho nhiều khoản phí phát sinh. Từ góc nhìn lập pháp, đây là khoảng trống cần sớm được khắc phục trong lần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh này.