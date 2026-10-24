Chính sách ưu đãi thuế sản xuất ôtô của Việt Nam tạo cơ hội cho Thái Lan

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Đề xuất kéo dài chương trình ưu đãi thuế sản xuất và lắp ráp ôtô thêm 5 năm đến năm 2032 của Bộ Tài chính Việt Nam đang được đánh giá sẽ tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu phụ tùng và công nghệ của Thái Lan.

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc sửa đổi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP giúp mang lại tính ổn định về mặt chính sách, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam lập kế hoạch đầu tư dài hạn và gia tăng sản lượng.

Điểm then chốt mang lại lợi thế cho các nhà cung ứng Thái Lan là quy định áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với phụ tùng ôtô nhập khẩu để sản xuất, gia công hoặc lắp ráp xe phục vụ xuất khẩu.

Cơ chế này giúp các nhà máy tại Việt Nam giảm chi phí đầu vào, tối ưu hóa dòng vốn lưu động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, các doanh nghiệp Thái Lan - vốn có thế mạnh vượt trội về công nghiệp phụ trợ trong khu vực - sẽ đứng trước cơ hội lớn để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng phụ tùng chất lượng cao, phụ tùng điện tử và máy móc thiết bị sang Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam nâng cao các mốc sản lượng sản xuất tối thiểu bắt buộc đối với xe lắp ráp trong nước, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao hơn cũng kích cầu mạnh mẽ nhu cầu về phụ tùng công nghệ cao và giải pháp tiết kiệm năng lượng từ Thái Lan.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Lan khuyến nghị các doanh nghiệp phụ tùng trong nước cần chủ động nắm bắt quy định kỹ thuật, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh liên doanh, hợp tác công nghệ với các nhà lắp ráp tại Việt Nam để khai thác tối đa dư địa thị trường trong giai đoạn tới./.