Chính sách tổng thể cho “trụ đỡ” của nền kinh tế

Bắc Ninh đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, những chính sách cho nông nghiệp cũng cần được rà soát, đánh giá lại để phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế.

Tại hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy với Bí thư, Chủ tịch các xã, phường vừa qua, các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, phát triển các khu đô thị, khu dân cư mà rất ít ý kiến về sản xuất nông nghiệp, nông dân. Chỉ có đại diện lãnh đạo xã Lục Ngạn bày tỏ trăn trở về phát triển nông nghiệp của địa phương. Vị này thông tin, ảnh hưởng của mưa bão thời gian qua khiến diện tích cây ăn quả bị thiệt hại đáng kể, nhất là cây có múi, có khoảng 900 ha cam, bưởi thất thu trong khi thu nhập của nhiều hộ dân trông vào cây trồng này.

Cùng đó, hiện nay xã định hướng thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi, nâng cao thu nhập cho nông dân song lao động trong nông nghiệp ngày càng khan hiếm do lực lượng lao động trẻ đi làm ăn xa hoặc làm việc trong nhà máy, xí nghiệp mà không còn mặn mà với việc làm nông. Vì vậy, đề nghị thành phố có chính sách quan tâm, đầu tư khoa học - công nghệ vào sản xuất, phát triển chuỗi giá trị vùng cây ăn quả, đáp ứng nhu cầu giai đoạn mới. Trong đó, trọng tâm là áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro khi thời tiết bất thuận, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp hiện nay cũng đối mặt với nhiều khó khăn, không chỉ phụ thuộc vào thời tiết còn lo ngại tình trạng “được mùa, rớt giá”; công nghệ bảo quản, chế biến nông sản còn hạn chế, chỉ tập trung vào số ít sản phẩm nên giá trị gia tăng thấp… Lắng nghe những trăn trở từ cơ sở và nắm bắt tình hình thực tế, đại diện lãnh đạo thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua, dù Bắc Ninh vẫn dành sự quan tâm cho nông nghiệp song nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này vẫn chưa thỏa đáng.

Sự đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố còn khiêm tốn nhưng có ý nghĩa an sinh, đồng thời luôn là "trụ đỡ" mỗi khi nền kinh tế gặp biến động khó lường. Thấu hiểu giá trị cốt lõi ấy, bên cạnh việc kiên định xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng kinh tế, thành phố khẳng định ngay trong thời gian tới sẽ chỉ đạo rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp.

Bắc Ninh có nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp, đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra nhiều sản phẩm uy tín, chất lượng, được người tiêu dùng trong nước, quốc tế tin tưởng. Kỳ vọng những quyết sách căn cơ, toàn diện của thành phố sẽ được bổ sung kịp thời để tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết các bài toán đặt ra khi phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới; tạo động lực mới cho nông nghiệp vươn lên tương xứng với tầm vóc của đô thị hiện đại.