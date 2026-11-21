Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 416/2026/NĐ-CP ngày 19-11-2026 quy định chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: VGP

Chính sách được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, áp dụng tại các thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật trong từng giai đoạn.

Hỗ trợ vay vốn làm nhà, tạo lập đất ở

Đối tượng được vay vốn gồm hộ gia đình người dân tộc thiểu số và hộ gia đình người Kinh thuộc diện nghèo, cận nghèo sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Người vay phải cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, có tên trong danh sách thụ hưởng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; người đại diện vay vốn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phương án sử dụng vốn phù hợp.

Mức vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng thỏa thuận, tối đa 100 triệu đồng/hộ đối với mỗi mục đích hỗ trợ đất ở và hỗ trợ nhà ở. Lãi suất cho vay là 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Vay đến 200 triệu đồng hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Đối tượng vay vốn là hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương.

Các hộ phải đáp ứng điều kiện về cư trú, có tên trong danh sách được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, người đại diện vay vốn đủ năng lực hành vi dân sự và có phương án sử dụng vốn phù hợp.

Mức vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề tối đa 200 triệu đồng/hộ. Riêng vốn vay hỗ trợ học nghề được áp dụng theo mức cho vay của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng

Đối tượng thụ hưởng chính sách gồm hộ gia đình cư trú hợp pháp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp tại địa bàn này.

Đối với hộ gia đình, người vay phải đáp ứng điều kiện về cư trú, năng lực hành vi dân sự và có phương án sử dụng vốn phù hợp. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, phải được thành lập theo quy định pháp luật, hoạt động hợp pháp tại địa bàn và có phương án sử dụng vốn đúng mục đích.

Mức vay tối đa 200 triệu đồng/hộ đối với hộ gia đình và 10 tỷ đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Nghị định quy định ưu tiên vay vốn đối với doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, có hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo quy định pháp luật.

Nghị định số 416/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19-11-2026, tạo cơ sở triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến hết năm 2030.