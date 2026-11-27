Trong đó, 34/53 DTTS đã có tỷ lệ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn quan sát cao hơn mức bình quân chung (22,0%).

Dân tộc có tỷ lệ hộ vay vốn từ nguồn này thấp nhất là dân tộc Hoa (gần 5,7%), thấp hơn mức bình quân chung của 53 DTTS khoảng 3,9 lần. Tỷ lệ hộ DTTS khu vực thành thị được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn quan sát là 11,1%, thấp hơn khoảng 2,2 lần so với tỷ lệ này ở các hộ DTTS khu vực nông thôn (24,3%). Hình thức nhận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội của các hộ DTTS chủ yếu là tiền mặt (99,2%), trong khi nhận vốn vay qua hình thức chuyển khoản chỉ chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn (0,8%).

Trong số các hộ DTTS được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn quan sát, hơn một nửa số hộ DTTS này vay vốn ở mức từ 21 - 50 triệu đồng (51,6%), và khoảng 32,1% hộ DTTS vay vốn ở mức trên 51 triệu đồng.

Các hộ DTTS có nhu cầu vay vốn ưu đãi chính sách cho nhiều mục đích như tiêu dùng, đi học, chữa bệnh, sản xuất kinh doanh, trả nợ, sửa chữa/xây nhà... Trong đó, vay vốn chính sách liên quan tới sản xuất kinh doanh vẫn là phổ biến (80,2% hộ DTTS có nhu cầu vay vốn ưu đãi chính sách năm 2025 có mục đích này). Vì vậy, cần có thêm nhiều chính sách ưu đãi để tạo điều kiện cho các hộ DTTS tiếp cận nguồn vốn vay.

Trong số các hộ DTTS được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn quan sát, hơn một nửa số hộ DTTS này vay vốn ở mức từ 21 - 50 triệu đồng (51,6%), và khoảng 32,1% hộ DTTS vay vốn ở mức trên 51 triệu đồng. Ảnh: VietNamNet

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đánh giá: Vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các chính sách xã hội về vay vốn ưu đãi góp phần trợ giúp các hộ DTTS, đặc biệt là những hộ DTTS nghèo, cận nghèo hay vừa thoát nghèo có nguồn trợ lực phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện chất lượng cuộc sống và thêm cơ hội thoát nghèo bền vững.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ mới thoát nghèo: Để bảo đảm phù hợp với biến động thực tế của thị trường hiện nay, nâng mức cho vay tối đa từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/hộ; cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn từ 100 triệu đồng/cá nhân lên 200 triệu đồng/cá nhân.

Gia Lai nhận định hạn mức một số chương trình, trong đó có cho vay vùng khó khăn, còn thấp. Tỉnh kiến nghị nâng mức cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn từ 100 lên 200 triệu đồng/hộ. Với thương nhân, tỉnh đề nghị tăng từ 100 lên 200 triệu đồng/cá nhân, từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng/tổ chức.

Đây là các kết quả sơ lược khi tổng kết Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo Bộ Tài chính, từ khi triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đã triển khai cho vay được hơn 1.759 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 35.802 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 23.301 tỷ đồng, dư nợ bình quân chung các chương trình tín dụng là gần 39 triệu đồng/khách hàng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho trên 166 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm mới cho gần 253 nghìn lượt lao động; giúp gần 192 nghìn học sinh, sinh viên vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 1.010 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn và trên 14 ngàn ngôi nhà cho hộ nghèo và nhà ở xã hội; cho vay 177 lượt người sử dụng lao động để trả lương cho trên 39.751 người lao động; cho vay 2.359 lượt học sinh, sinh viên mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến; cho vay 209 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập vay vốn để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 để phục hồi, duy trì hoạt động; hỗ trợ 732 lao động được đi xuất khẩu lao động.

Tại Đắk Lắk, đoàn khảo sát của Bộ Tài chính phục vụ xây dựng nghị định đã gặp trực tiếp các hộ vay vốn ở xã Ea Phê. Báo cáo của Bộ Tài chính ghi nhận: “Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của người lao động trên địa bàn là rất lớn nhưng nguồn vốn được phân bổ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vay vốn trên địa bàn”.

Chính sách ưu việt và nhân văn

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước, để thay thế Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc hoàn thiện Nghị định tiếp tục khẳng định tính ưu việt và nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, lấy hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách làm trọng tâm.

Vay vốn không cần tài sản bảo đảm hay khả năng tài chính trả nợ

Bộ Tài chính khẳng định, việc ban hành Nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước đảm bảo phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội mới; phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước trong thời gian tới.

Nội dung dự thảo Nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, học tập, cải thiện nhà ở và nâng cao đời sống, góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, về điều kiện vay vốn, tín dụng chính sách xã hội được quy định phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo và người vay vốn học tập sẽ được ưu đãi hơn về điều kiện vay vốn, không yêu cầu có tài sản đảm bảo hay phải chứng minh khả năng tài chính trả nợ hoặc có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi như đối với các nhóm khách hàng khác.

Về lãi suất cho vay, lãi suất của từng chương trình tín dụng chính sách được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, dự thảo Nghị định bổ sung thêm quy định về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay trong trường hợp lãi suất thị trường có biến động lớn, để đảm bảo mức lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung thêm quy định về cơ chế miễn, giảm lãi cho các khách hàng vay vốn tại ngân hàng bị ảnh hưởng, chịu rủi ro do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế để hỗ trợ cho các khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

“Đây là cơ chế hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để người vay khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống” - Bộ Tài chính nêu rõ.