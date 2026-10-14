Chính sách tiền tệ linh hoạt, ổn định thị trường

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước tác động đến phát triển công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) công bố, thị trường tài chính, tiền tệ trong nước tháng 9/2026 ghi nhận những diễn biến đáng chú ý về lãi suất, thanh khoản hệ thống ngân hàng và tỷ giá.

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tiếp tục mở rộng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì các mức lãi suất điều hành, đồng thời linh hoạt điều tiết thanh khoản nhằm ổn định thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, áp lực cân đối nguồn vốn vẫn hiện hữu, khiến mặt bằng lãi suất huy động chưa có xu hướng giảm rõ rệt.

Trong tháng 9/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, đồng thời sử dụng linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở (OMO) để điều tiết thanh khoản phù hợp với diễn biến của hệ thống ngân hàng.

Điều hành tiền tệ linh hoạt, thanh khoản ngân hàng được cải thiện.

Hoạt động bơm, hút vốn được thực hiện linh hoạt, góp phần đáp ứng nhu cầu thanh khoản tại những thời điểm tăng cao, qua đó đưa lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại sau một số phiên biến động mạnh. Lãi suất qua đêm có thời điểm tăng lên khoảng 6%/năm, nhưng sau đó giảm nhanh, đến cuối tháng 9 về quanh mức 1,1%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá trên thị trường mở duy trì ở mức 4,5%/năm.

Trái với diễn biến hạ nhiệt của lãi suất liên ngân hàng vào cuối tháng, mặt bằng lãi suất huy động chưa ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đã vượt 7%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhóm ngân hàng có mức cao phổ biến khoảng 6,9 - 7,2%/năm.

Số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhiều hơn số ngân hàng giảm lãi suất, phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn trong bối cảnh tín dụng tiếp tục mở rộng. Diễn biến này cho thấy các tổ chức tín dụng vẫn phải chú trọng khả năng thu hút tiền gửi để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm thống kê, tín dụng bằng đồng Việt Nam (VND) tăng 8,38% so với cuối năm 2025, trong khi huy động vốn bằng VND tăng 8,77%. Tốc độ huy động vốn đã được cải thiện và vượt nhẹ tốc độ tăng tín dụng bằng VND.

Tuy nhiên, quy mô tín dụng toàn hệ thống vẫn cao hơn huy động vốn khoảng 2,5 triệu tỷ đồng. Khoảng chênh lệch này cho thấy áp lực cân đối nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng chưa được giải tỏa hoàn toàn, đặc biệt đối với nguồn vốn trung và dài hạn.

Đây cũng là một trong những yếu tố khiến lãi suất huy động khó giảm sâu trong thời gian tới. Khi nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng, các ngân hàng vẫn cần duy trì khả năng huy động vốn phù hợp để bảo đảm nguồn lực phục vụ hoạt động cho vay.

Bên cạnh diễn biến lãi suất, thị trường ngoại hối trong nước nhìn chung ổn định trong tháng 9/2026. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, tỷ giá trung tâm dao động trong khoảng 25.596 - 25.641 đồng/USD và kết thúc tháng ở mức 25.627 đồng/USD, tăng khoảng 0,07% so với đầu tháng.

Biên độ biến động tương đối hẹp cho thấy áp lực tỷ giá vẫn được kiểm soát, mặc dù đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trong nửa cuối tháng 9. Nhìn chung, thị trường tài chính, tiền tệ trong nước trong tháng 9/2026 ghi nhận sự điều hành linh hoạt nhằm ổn định thanh khoản, cùng với diễn biến tương đối ổn định của tỷ giá. Tuy nhiên, áp lực huy động vốn vẫn là vấn đề đáng chú ý khi quy mô tín dụng toàn hệ thống tiếp tục cao hơn huy động vốn, trong khi lãi suất tại một số ngân hàng duy trì ở mức cao.

Việc cân đối nguồn vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, tiếp tục có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng, khả năng duy trì thanh khoản và kiểm soát áp lực lãi suất là những vấn đề cần được theo dõi sát trong thời gian tới.