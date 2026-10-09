Chính sách thuế quan đẩy giá hàng hóa ở Mỹ tăng 2,9 điểm phần trăm

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả nghiên cứu của Chi nhánh New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed New York) cho thấy giá của nhiều nhóm hàng tiêu dùng đã cao hơn đáng kể so với mức có thể đạt được nếu không có các khoản thuế quan được áp dụng trong thời gian qua.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông tin từ nhóm nghiên cứu của Fed New York ghi nhận tính đến tháng 2/2026, giá của 67 nhóm hàng hóa được khảo sát tại nền kinh tế số 1 thế giới đã cao hơn khoảng 2,9 điểm phần trăm do tác động của thuế quan. Nếu không có những khoản thuế này, giá các sản phẩm trong nhóm khảo sát ước tính giảm gần 1%.

Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa chính sách thuế quan và giá cả hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ. Các nhà kinh tế từ lâu đã cảnh báo chính sách thuế quan có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, từ đó gây sức ép lên giá bán. Tuy nhiên, việc xác định chính xác mức độ tác động vẫn gặp nhiều khó khăn do chính sách thương mại của Mỹ liên tục thay đổi, trong khi doanh nghiệp có nhiều cách khác nhau để phân bổ chi phí phát sinh.

Một trong những điểm đáng chú ý trong nghiên cứu của Fed New York là tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng có thể lớn hơn so với mức tăng giá trực tiếp do thuế nhập khẩu.

Theo nhóm nghiên cứu, cứ mỗi 1 điểm phần trăm tăng thêm trong mức thuế quan bình quân, giá hàng tiêu dùng có thể tăng khoảng 0,25% sau 1 năm.

Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng hai phần ba mức tăng giá liên quan đến thuế quan bắt nguồn trực tiếp từ chính các khoản thuế, trong khi phần còn lại xuất phát từ các tác động gián tiếp.

Một ví dụ là các doanh nghiệp Mỹ sử dụng linh kiện hoặc nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa trong nước. Khi chi phí của các đầu vào này tăng, chi phí sản xuất cũng tăng theo, cuối cùng gây thêm áp lực lên giá bán đối với người tiêu dùng.

Ba tác giả của nghiên cứu - gồm Mary Amiti, Sebastian Heise và David Weinstein - nhận định tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng “lớn hơn và kéo dài hơn” so với tác động trực tiếp đơn thuần của các khoản thuế.

Ngoài ra, theo nghiên cứu, tốc độ tăng giá hằng năm của hàng chục nhóm hàng hóa được theo dõi đã đạt đỉnh vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, diễn biến này không có nghĩa là giá hàng hóa sẽ nhanh chóng trở lại mức trước khi áp dụng thuế quan.

Nhóm nghiên cứu dự báo người tiêu dùng Mỹ vẫn có thể phải trả mức giá cao hơn cho đến năm 2027 do tác động tích lũy và có độ trễ của chính sách thuế quan.