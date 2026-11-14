Chính sách thuế mới, thêm động lực phát triển kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP ngày 29/10/2026 quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong hai kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Cụ thể, đối với thuế TNCN, chính sách áp dụng cho cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh. Số thuế được giảm tính trên toàn bộ số thuế TNCN phải nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Là một trong những cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Mường Thanh có mức doanh thu hằng năm dưới 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh Nhà hàng Văn Phong của chị Lò Thị Tiển Oanh thuộc diện được thụ hưởng chính sách giảm 30% thuế TNCN theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP. Ngay khi chính sách có hiệu lực, chị Oanh đã được cán bộ thuế cơ sở 1 trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về điều kiện áp dụng cũng như quy trình kê khai, xác định số thuế được giảm trên hệ thống điện tử.

Giảm thuế, thêm động lực phát triển kinh doanh.

Chị Lò Thị Tiển Oanh chia sẻ: Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu và vận hành nhiều biến động, việc được giảm 30% số thuế phải nộp giúp cơ sở kinh doanh giảm bớt đáng kể áp lực tài chính. Sự hướng dẫn tận tình, rõ ràng của cán bộ thuế ngay từ đầu cũng giúp chúng tôi yên tâm thực hiện đúng nghĩa vụ ngân sách và có thêm nguồn lực để tái đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đối với thuế TNDN, mức giảm 30% áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026, 2027.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, không phân biệt phương pháp tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế theo quy định khác, mức giảm 30% được tính trên số thuế TNDN còn phải nộp sau khi trừ các khoản ưu đãi. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, khoản thuế được giảm từ chính sách mới mang lại ý nghĩa thiết thực, tạo thêm nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư mở rộng quy mô, bổ sung vốn lưu động, chi trả các chi phí cần thiết và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Cán bộ thuế tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung, điều kiện áp dụng cho người nộp thuế về Nghị định số 398

Ngay sau khi Nghị định số 398 được ban hành, Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Thành Nam (phường Mường Thanh) được cán bộ cơ quan thuế kịp thời tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung, điều kiện áp dụng. Anh Ngô Gia Tự, đại diện Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Thành Nam chia sẻ: "Việc được cán bộ thuế tuyên truyền, hướng dẫn rõ ràng ngay từ sớm giúp doanh nghiệp nắm bắt chính xác quy định mới để chủ động trong công tác hạch toán, kê khai. Chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026 và 2027 là nguồn động viên rất kịp thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính đầu tư nâng cấp trang thiết bị công nghệ và mở rộng hoạt động dịch vụ".

Tỉnh Điện Biên hiện có khoảng 90,5% tổng số người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện có mức doanh thu năm 2026 không quá 10 tỷ đồng; trong đó, nhóm cá nhân kinh doanh chiếm tỷ lệ 98% và doanh nghiệp chiếm 87%. Đây là tỷ trọng rất lớn, cho thấy chính sách giảm thuế lần này sẽ tác động trực tiếp và sâu rộng đến cộng đồng kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chính sách giảm thuế tác động trực tiếp và sâu rộng đến cộng đồng kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Để bảo đảm các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách đầy đủ, kịp thời, ông Dương Duy Bẩy, Phó trưởng Thuế tỉnh Điện Biên khẳng định: Ngành Thuế tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng chức năng cùng hệ thống thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, cách xác định số thuế được giảm và thủ tục kê khai thông qua cả hình thức trực tiếp lẫn các kênh điện tử. Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực thi chính sách diễn ra công khai, minh bạch, thống nhất và đúng quy định pháp luật.

Ghi nhận tại địa bàn do thuế cơ sở 1 tỉnh Điện Biên quản lý, qua thống kê sơ bộ có trên 600 doanh nghiệp và hơn 300 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế có doanh thu dưới 10 tỷ đồng. Ông Cao Xuân Khánh, Phó trưởng Thuế cơ sở 1, Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời giải đáp và tháo gỡ mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, quyết tâm đưa chính sách đi vào thực chất để hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế địa phương.

Chính sách mới đã đáp ứng trúng nhu cầu thực tiễn, tiếp thêm sức bật cho khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sắp tới, với sự đồng hành sát sao của ngành chức năng trong quá trình triển khai, kỳ vọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Điện Biên sẽ tận dụng tốt cơ hội này để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương tăng trưởng ổn định trong giai đoạn mới.