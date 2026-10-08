Chính sách thuế góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về thuế và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, từ đó giúp khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là các hợp tác xã, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chính sách này tập trung vào việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, đồng thời áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng ưu đãi đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất.

Bên cạnh các “đòn bẩy” về thuế, Luật Hợp tác xã năm 2023 còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như: Đào tạo nâng cao năng lực, xúc tiến thương mại và thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Nhờ những chính sách thiết thực này, các hợp tác xã giảm bớt áp lực chi phí, có thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó, tăng cường khả năng liên kết thị trường và cải thiện đáng kể thu nhập cho các thành viên.

Bà Đoàn Thị Lương - Giám đốc Hợp tác xã Chế biến và Kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, phường Văn Phú cho biết: “Chính sách hỗ trợ thuế của Nhà nước rất có ý nghĩa. Nhờ đó, chúng tôi đã có thêm vốn để đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng cao thị hiếu của khách hàng”.

Tuy đã có nhiều chính sách ưu đãi nhưng các hợp tác xã, đặc biệt là những đơn vị hoạt động tại khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa hiện nay vẫn đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Nguyên nhân xuất phát từ việc quy mô hoạt động của các hợp tác xã còn nhỏ, nguồn vốn hạn chế, dẫn đến việc thiếu kinh phí đầu tư cho công tác quản lý chuyên nghiệp. Hệ quả là năng lực quản trị tài chính và kế toán của một bộ phận hợp tác xã vẫn còn nhiều hạn chế.

Thêm vào đó, do cán bộ hợp tác xã thường phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc tiếp cận và cập nhật các quy định thuế mới gặp trở ngại. Khó khăn này càng bị đẩy lên cao khi điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, hạ tầng hóa đơn điện tử cũng như việc kê khai thuế điện tử tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn và chưa đồng bộ.

Để đồng hành và tháo gỡ những khó khăn cho các hợp tác xã, ngành thuế cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực và đồng bộ. Ngành thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế bằng những hình thức trực quan, dễ hiểu và phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Song song với đó, việc tăng cường tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ kê khai thuế, cũng như kỹ năng sử dụng hóa đơn điện tử là cần thiết.

Quá trình này cần đi đôi với việc hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” để các hợp tác xã thực hiện đúng quy định, từ đó, hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình kê khai.

Cuối cùng, cơ quan thuế cần phối hợp chặt chẽ với Liên minh hợp tác xã và chính quyền địa phương để xây dựng các chương trình tiếp sức riêng biệt, kịp thời hỗ trợ hợp tác xã tại các vùng đặc biệt khó khăn ổn định và phát triển.

Với phương châm đồng hành với người nộp thuế, Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục xác định hợp tác xã là một trong những nhóm đối tượng trọng điểm cần được quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời nhằm bảo đảm thực hiện đúng chính sách, pháp luật thuế.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, cơ quan thuế sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách thuế mới ban hành trực tiếp đến các hợp tác xã.

Đồng thời, đơn vị cũng chủ động theo sát và hỗ trợ giải đáp mọi vướng mắc phát sinh của người nộp thuế trong suốt quá trình kê khai cũng như quyết toán thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế cũng là nhiệm vụ then chốt giúp tối ưu hóa quy trình và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn nhằm cộng hưởng nguồn lực, từ đó, nâng cao toàn diện hiệu quả hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể phát triển ổn định.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai Vương Bích Hằng nhấn mạnh: “Các hợp tác xã cần thường xuyên cập nhật chính sách mới và mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong quản lý. Cơ quan Thuế tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn để các hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, phát triển ổn định, góp phần xây dựng khu vực kinh tế tập thể ngày càng hiệu quả. Thông qua việc đồng hành, cơ quan thuế góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, hỗ trợ hợp tác xã phát triển và đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương”.

Việc thực hiện tốt chính sách thuế không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn giúp hợp tác xã nâng cao uy tín, minh bạch trong hoạt động, thuận lợi tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và mở rộng hợp tác sản xuất, kinh doanh.