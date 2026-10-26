Chính sách thu hút nhân tài với thủ khoa

Công dân nêu trường hợp, một trường đại học đào tạo nhiều ngành, trong đó sinh viên có kết quả tốt nghiệp cao nhất ngành Toán được nhà trường công nhận là thủ khoa ngành.

Do chương trình đào tạo, số lượng sinh viên và mặt bằng kết quả học tập giữa các ngành có thể khác nhau, người này đề nghị làm rõ, liệu thủ khoa ngành có đáp ứng tiêu chí “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học trong nước” theo quy định hiện hành.

Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa ngành, khoa thuộc diện được xem xét áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định. Ảnh minh hoạ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, theo điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 179/2024 của Chính phủ ngày 31/12/2024 của Chính phủ về thu hút, trọng dụng người có tài năng, sinh viên được công nhận tốt nghiệp thủ khoa toàn trường hoặc thủ khoa ngành, khoa đều thuộc đối tượng được xem xét áp dụng chính sách theo quy định.

Như vậy, sinh viên được trường đại học công nhận là thủ khoa ngành Toán hoặc thủ khoa một ngành, khoa khác có thể thuộc diện được xem xét áp dụng chính sách thu hút người có tài năng. Tiêu chí này không chỉ giới hạn ở sinh viên đạt thành tích tốt nghiệp cao nhất toàn trường.

Tuy nhiên, việc thuộc nhóm đối tượng được xem xét không đồng nghĩa đương nhiên được tuyển dụng hoặc được áp dụng chính sách. Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 179/2024, thẩm quyền quyết định tuyển chọn và áp dụng chính sách đối với người có tài năng thuộc về cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ đề nghị công dân căn cứ Điều 21 Nghị định 179/2024, liên hệ cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Nghị định 179/2024 quy định việc thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.