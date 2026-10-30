Chính sách thu hút nhân lực y tế ở TPHCM có gì mới?

Sáng 30/10, HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Theo đó, TPHCM áp dụng chính sách thu hút một lần đối với bác sĩ được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, bác sĩ tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, có học vị thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc trình độ chuyên khoa cao hơn được hỗ trợ 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I. Các bác sĩ còn lại được hỗ trợ 40 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I.

Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Thanh Thuý phát biểu ý kiến tại kỳ họp sáng 30/10. Ảnh: Ngô Tùng

Với mức lương tối thiểu vùng I hiện hơn 5,3 triệu đồng/tháng, khoản hỗ trợ tương ứng hơn 424 triệu đồng và hơn 212 triệu đồng/người. Tiền được chi trả một lần sau khi quyết định tuyển dụng có hiệu lực và bác sĩ được bố trí trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trạm y tế.

Bác sĩ được tuyển dụng và bố trí trực tiếp làm việc tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,2 lần mức tương ứng. Đối với Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo, hệ số là 1,5 lần.

Như vậy, bác sĩ thuộc nhóm được hưởng mức cơ sở 80 lần lương tối thiểu vùng I có thể nhận hơn 509 triệu đồng nếu làm việc tại Thạnh An và hơn 636 triệu đồng nếu về Côn Đảo. Với nhóm hưởng mức cơ sở 40 lần, khoản hỗ trợ tương ứng hơn 254 triệu đồng và hơn 318 triệu đồng.

Các bác sĩ khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại Trạm y tế Đặc khu Côn Đảo.

Để được hưởng chính sách, bác sĩ phải được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trạm y tế và cam kết công tác tối thiểu 60 tháng.

Chính sách không áp dụng với trường hợp tiếp nhận, điều động, chuyển công tác hoặc chuyển giao nguyên trạng từ cơ quan, đơn vị công lập khác. Người từng làm việc tại vị trí thuộc diện hưởng chính sách nhưng đã thôi việc, chấm dứt hợp đồng rồi được tuyển dụng lại cũng không thuộc đối tượng áp dụng.

Số bác sĩ được hưởng chính sách tại mỗi trạm y tế không vượt quá số lượng còn thiếu để đạt 5 bác sĩ, căn cứ tại thời điểm cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tuyển dụng. Những trạm đã có từ đủ 5 bác sĩ trở lên không được áp dụng chính sách thu hút.

Theo số liệu tại thời điểm xây dựng chính sách, hệ thống y tế TPHCM có 168 trạm y tế và 296 điểm trạm. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, 443 trạm y tế trước đây được tổ chức lại thành 168 trạm tương ứng với các đơn vị hành chính cấp xã mới, đồng thời duy trì các điểm trạm để bảo đảm cung ứng dịch vụ.

Toàn hệ thống hiện có 1.415 bác sĩ làm việc tại trạm y tế. Trong đó, 1.073 người đã được cấp giấy phép hành nghề, chiếm khoảng 75,8%; còn 342 người chưa được cấp giấy phép, chiếm 24,2%.

Chính sách mới của TPHCM áp dụng hệ số hỗ trợ 1,5 lần đối với bác sĩ được tuyển dụng và bố trí làm việc trực tiếp tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ chiều 29/10, đại biểu Đỗ Thị Minh Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới, cho rằng chính sách thu hút bác sĩ về trạm y tế xã, phường là cần thiết.

Đối với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho bác sĩ đang công tác, bà Quân đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng, căn cứ vị trí việc làm, mức độ thiếu hụt nhân lực và khả năng cân đối ngân sách. Theo đại biểu, điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ, dược sĩ và hộ lý cũng là những lực lượng cần thiết đối với hoạt động của trạm y tế.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, cho biết các lực lượng như điều dưỡng, y sĩ, nhân viên y tế hiện đã được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm. Thành phố cần cân nhắc tương quan giữa nhân viên y tế tại trạm y tế với cán bộ, công chức ở các lĩnh vực khác tại xã, phường để bảo đảm tính hợp lý.

Thanh Tâm