Chính sách thiết thực vì nghề cá phát triển bền vững

San sẻ gánh nặng, nhân rộng niềm vui

Ðối với ngư dân, VMS là thiết bị bắt buộc phải có trên tàu cá từ 15 m. Tuy nhiên, chi phí mua mới, nâng cấp thiết bị, tiền cước thuê bao vệ tinh duy trì hằng tháng là khoản chi không nhỏ.

Nhằm đồng hành và chia sẻ khó khăn với người dân làm nghề biển, Nghị quyết số 03 quy định chính sách sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ 100% cước thuê bao VMS hằng tháng theo hợp đồng đã ký kết. Ðồng thời, hỗ trợ chi phí nâng cấp thiết bị VMS đạt chuẩn với mức tối đa không quá 6 triệu đồng/thiết bị/tàu; hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị mới với mức tối đa không quá 12 triệu đồng/thiết bị/tàu.

Ðồn Biên phòng Nhà Mát, Trạm Kiểm ngư Nhà Mát cùng đơn vị cung cấp viễn thông tuyên truyền, hỗ trợ chủ tàu ký hợp đồng hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình.

Bà Dương Thị Sương, Ấp 2, xã Gành Hào, chia sẻ: "Ðây là lần đầu tiên được nhận hỗ trợ từ khi hợp nhất tỉnh, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Số tiền này giúp gia đình tôi vơi bớt phần nào lo toan khi vươn khơi đánh bắt".

Việc hỗ trợ giúp nhiều chủ tàu cá có thêm nguồn lực tái đầu tư phương tiện, vật tư đánh bắt. Anh Lương Phi Hùng, chủ tàu cào đôi tại Ấp 4, xã Gành Hào, bày tỏ: "Tôi được ngành chức năng tư vấn làm hồ sơ hỗ trợ 12 triệu đồng gắn thiết bị VMS cùng gói cước thuê bao. Nhờ chính sách này mà tôi có điều kiện đầu tư trang thiết bị khác trên tàu".

Ðồng hành cùng ngư dân trên mọi hải trình

Ðể Nghị quyết 03 nhanh chóng đi vào cuộc sống, tỉnh Cà Mau xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là khâu đột phá hàng đầu. Tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, chỉ đạo các cấp, các ngành đa dạng hoá hình thức truyền thông, giúp bà con hiểu rõ quyền lợi lẫn trách nhiệm.

"Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là việc hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện đúng các quy định khi khai thác trên biển. Từ đó, góp phần phát triển bền vững nghề cá cũng như nâng cao uy tín của ngành thuỷ sản Việt Nam trên trường quốc tế".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng khẳng định.

Trên các địa bàn ven biển, lực lượng chức năng đã triển khai phương châm "đi từng ngõ, gõ từng tàu". Chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, kiểm ngư và công an trực tiếp gặp gỡ chủ tàu để giải thích rõ điều kiện, định mức thụ hưởng. Bảng niêm yết được dán công khai tại các cửa biển; tờ rơi, tờ bướm chi tiết quy trình nộp hồ sơ được phát tận tay chủ tàu tại cảng cá, bến tàu, đồn biên phòng và các văn phòng IUU.

Ông Tô Tấn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cái Ðôi Vàm, chia sẻ: "Chúng tôi phối hợp liên ngành gồm công an, đồn biên phòng, kiểm ngư trực tiếp đến từng chủ tàu. Ðồng thời, thông tin được đăng tải rộng rãi trên các trang thông tin điện tử để bà con nắm bắt nhanh nhất”.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh, tiêu biểu như Viettel, đã phát huy vai trò cầu nối kỹ thuật vô cùng quan trọng. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, nhà mạng đã rà soát danh sách khách hàng, chủ động gọi điện hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, thông báo thời gian, địa điểm nộp đơn đề nghị hỗ trợ.

Chị Châu Bùi Băng Trâm, Giám đốc Cụm Khách hàng Doanh nghiệp Viettel khu vực Bạc Liêu, thông tin: "Ðơn vị chủ động gọi điện cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ để hướng dẫn thủ tục theo nghị quyết, đồng hành cùng ngư dân hoàn thiện hồ sơ gửi đến trạm kiểm ngư gần nhất để được nhận gói hỗ trợ".

Hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững

Mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết số 03 là tạo động lực để chủ tàu duy trì kết nối hệ thống VMS liên tục 24/24 giờ, nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá và quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" EC.

Công tác giám sát qua hệ thống giám sát tàu cá do cơ quan chức năng vận hành được thực hiện liên tục 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo trường hợp có nguy cơ vượt ranh giới trên biển.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, khẳng định: "Từ đầu năm đến nay, không có tàu cá nào của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, nguy cơ tàu cá mất kết nối hay tiến gần ranh giới vẫn còn, do đó, các lực lượng địa phương phối hợp chặt chẽ với đồn, trạm để theo dõi và xử lý kịp thời".

Sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ thiết thực và công tác quản lý nghiêm minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ngư dân Cà Mau. Từ chỗ xem VMS là quy định bắt buộc có phần gượng ép, đến nay ngư dân tự giác coi đây là thiết bị an toàn bảo vệ chính mình.

Hệ thống giám sát tàu cá vận hành tại Trạm Kiểm ngư Gành Hào.

Ông Châu Bình Phương, chủ ghe tại khóm Giồng Nhãn, phường Hiệp Thành, bộc bạch: "Bây giờ có thiết bị VMS, được Nhà nước hỗ trợ cước phí và thay máy mới, bà con nghiêm chỉnh chấp hành đánh bắt trong vùng biển Việt Nam, tuyệt đối không qua ranh giới nước ngoài".

Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, lực lượng thực thi pháp luật, doanh nghiệp viễn thông và sự đồng lòng của cộng đồng ngư dân đang tạo nên sức mạnh tổng hợp. Ðây không chỉ là giải pháp gỡ khó tài chính trước mắt, mà còn là bước tiến chiến lược giúp Cà Mau xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch, không vi phạm IUU, chung tay cùng cả nước sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" EC vì tương lai nghề cá bền vững.