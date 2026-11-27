Với 51 xã khu vực III và hàng trăm thôn đặc biệt khó khăn, Nghệ An đứng trước yêu cầu không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn phải tạo được sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực tiễn triển khai phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg (Chương trình MTQG 1719) cho thấy, những mô hình hỗ trợ sản xuất phù hợp, có sự tham gia của cộng đồng và gắn với lợi thế địa phương đang mở thêm hướng giảm nghèo ở miền Tây xứ Nghệ.

Chuyển nguồn lực thành sinh kế cho người dân

Mường Chọng là xã khu vực III của tỉnh Nghệ An, được sáp nhập từ 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Châu Lý của huyện Quỳ Hợp (cũ). Theo Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, toàn xã có 9/9 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Sau khi xác định địa bàn và đối tượng thụ hưởng, xã Mường Chọng tập trung đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, được phép kéo dài sang năm 2026. Nổi bật là dự án hỗ trợ cộng đồng chăn nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm, tổng vốn hơn 7,24 tỷ đồng.

Tham gia dự án, 72 hộ dân tại 9 bản được hỗ trợ 144 con hươu giống, bình quân 2 con/hộ, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ. Ngày 13/9/2026, xã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ tham gia.

UBND xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tập huấn cho 72 hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm. Đây cũng là hình thức tạo sinh kế bền vững cho bà con địa phương.

Việc hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh và phát triển đàn hươu ngay từ đầu nhằm giúp người dân nắm vững kỹ thuật, hạn chế rủi ro, từng bước hình thành mô hình sản xuất có khả năng duy trì lâu dài. Ông Nguyễn Hữu Hiếu, cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khẳng định mô hình không chỉ góp phần đa dạng hóa sinh kế mà còn phát huy tiềm năng chăn nuôi, mở thêm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của người dân địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 xã Mường Chọng, với xuất phát điểm thấp, địa phương xác định bên cạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu, cần đặc biệt chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sinh kế bền vững. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian tới.

Nhân rộng mô hình, phát huy lợi thế từng vùng tạo sinh kế bền vững

Không riêng Mường Chọng, các xã khu vực III của Nghệ An đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 kéo dài thực hiện năm 2026. Trong đó hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế được xác định là một trong những nội dung quan trọng.

Theo số liệu tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, Nghệ An đã triển khai 216 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, với 9.810 hộ tham gia. Trong đó, đối với địa bàn xã khu vực III, có 7 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị với 90 hộ tham gia.

Từ vốn Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021-2025 Nghệ An đã đầu tư xây dựng 715 công trình hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 3.394 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 17.721 hộ… (Báo cáo 325-BC/TU ngày 17/10/2026 của Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc)

Điểm đáng chú ý là các mô hình từng bước hướng người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất hàng hóa, ứng dụng kỹ thuật và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây là hướng đi cần thiết đối với miền Tây Nghệ An, nơi có nhiều lợi thế về chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa, lâm nghiệp, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản nhưng khả năng khai thác còn hạn chế.

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 cũng cho thấy tác động của các chính sách hỗ trợ. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm 15,57% so với năm 2021, bình quân mỗi năm giảm gần 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng/năm.

Những con số này là cơ sở để Nghệ An tiếp tục phát huy các mô hình đã chứng minh được hiệu quả. Tuy nhiên, nhân rộng không có nghĩa là áp dụng một mô hình giống nhau cho mọi địa bàn. Với mỗi xã, cần căn cứ vào điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán sản xuất, năng lực của người dân và nhu cầu thị trường để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Đầu tư có trọng tâm, gắn hỗ trợ sản xuất với thị trường

Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An có 51 xã khu vực III, đặt ra yêu cầu lớn trong thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 phấn đấu đưa 50% số xã và 50% số thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; nâng thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi lên 2,5-3 lần so với năm 2020.

Để hiện thực hóa mục tiêu, bên cạnh việc tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt, tỉnh cần chú trọng nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong triển khai Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Tỉnh Nghệ An hiện có 51 xã khu vực III và 449 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 29/6/2026, Nghệ An được phân bổ hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1).

Ngày 11/11/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg giao bổ sung dự toán chi ngân sách Trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 (đợt 5). Trong đó Nghệ An được phân bổ gần 1.014,4 tỷ đồng vốn đầu tư công và 86 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2026.

Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, nguồn lực chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được phân bổ đúng địa bàn, đúng nhu cầu và có phương án tổ chức thực hiện khả thi.

Đặc biệt đối với các dự án hỗ trợ sản xuất, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ đầu vào sang quan tâm toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ. Điều quan trọng là chính sách phải khơi đúng lợi thế, tháo gỡ đúng điểm nghẽn và tạo được liên kết để sản phẩm có thị trường, chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất, sinh kế ổn định và cơ hội phát triển lâu dài cho đồng bào DTTS của tỉnh.