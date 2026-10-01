Chính sách tạo động lực phát triển du lịch

Du lịch trải nghiệm tại thôn Bình An, xã Bạch Thông.

Tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 76/2026/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Điểm đáng chú ý là nguồn lực hỗ trợ được hướng trực tiếp vào những yếu tố có vai trò quan trọng đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức hấp dẫn của các điểm đến.

Chúng tôi tìm hiểu thực tế cho thấy, từ sản xuất trà, bún khô và các sản phẩm nông nghiệp, Hợp tác xã (HTX) nông sản Phú Lương từng bước mở rộng hoạt động, hình thành Khu trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực Bản Cọ.

Tại đây, du khách có thể tham quan, trải nghiệm quy trình sản xuất, thưởng thức các món ăn địa phương và tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân.

Những sản phẩm nông nghiệp vốn quen thuộc được kết nối với du lịch, qua đó, tạo thêm trải nghiệm cho du khách và giá trị gia tăng cho sản vật địa phương. Tuy nhiên, để một mô hình như Bản Cọ thu hút ngày càng đông du khách và kéo dài thời gian lưu trú là vấn đề còn nhiều khó khăn. Và đây cũng là khó khăn chung của nhiều cơ sở làm du lịch quy mô nhỏ.

Ông Tống Văn Viện, Giám đốc HTX nông sản Phú Lương, cho biết: Nghị quyết số 76 của tỉnh mở ra thêm cơ hội để HTX mạnh dạn đầu tư bài bản hơn, nâng chất lượng phục vụ và tạo thêm những trải nghiệm tốt hơn cho du khách.

Không chỉ hướng tới các dự án quy mô lớn, Nghị quyết số 76 còn mở rộng chính sách hỗ trợ tới hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ sở trực tiếp tham gia hoạt động du lịch.

Đáng chú ý, các chủ thể đầu tư điểm du lịch được hỗ trợ từ 50% đến 90% lãi suất vay, với mức vay tối đa 1,5 tỷ đồng đối với hộ gia đình và 2,5 tỷ đồng đối với tổ chức, hộ kinh doanh.

Với những cơ sở đã có sản phẩm, có tiềm năng nhưng còn thiếu nguồn lực đầu tư, chính sách này tạo thêm điều kiện để nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, cho biết: Nghị quyết số 76 có phạm vi hỗ trợ khá toàn diện, từ vốn, hạ tầng, môi trường, nhân lực đến xúc tiến, quảng bá, tạo thêm điều kiện để các cơ sở làm du lịch đầu tư bài bản. Đây là đòn bẩy để du lịch Thái Nguyên phát triển trong thời gian tới.

Du khách trải nghiệm hái chè ở HTX Nông sản Phú Lương

Phát triển du lịch không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn. Với nhiều địa phương, sức hấp dẫn của điểm đến có thể được tạo nên từ chính những giá trị bình dị, đặc trưng sẵn có.

Đó có thể là một căn nhà truyền thống được chỉnh trang để đón khách; một phòng nghỉ được đầu tư hoàn thiện; một không gian trải nghiệm nghề truyền thống; hay khu giới thiệu, thưởng thức và mua sắm sản vật địa phương được tổ chức bài bản.

Bên cạnh hỗ trợ về vốn và hạ tầng, Nghị quyết số 76 cũng dành sự quan tâm cho đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bởi một điểm đến có cảnh quan đẹp hay sản phẩm đặc trưng vẫn khó tạo được ấn tượng lâu dài nếu thiếu đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, kỹ năng đón tiếp và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Chất lượng nhân lực vì thế tác động trực tiếp đến trải nghiệm và khả năng giữ chân du khách.

Một chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nguồn lực được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể tại điểm đến. Với du lịch Thái Nguyên, đó có thể là những cơ sở lưu trú được nâng cấp, sản phẩm trải nghiệm mới được hình thành, điểm du lịch cộng đồng được hoàn thiện hoặc người dân được trang bị thêm kỹ năng để trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Từ chính sách đến thực tiễn vẫn là một chặng đường cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, đưa nguồn vốn hỗ trợ đến đúng đối tượng, tạo điều kiện để các mô hình có tiềm năng tiếp cận chính sách và đồng hành cùng cơ sở trong quá trình hoàn thiện sản phẩm có ý nghĩa quan trọng.

Khi nguồn lực hỗ trợ được chuyển hóa thành sản phẩm mới, dịch vụ tốt hơn và sinh kế bền vững hơn, du lịch không chỉ tạo thêm giá trị kinh tế cho từng điểm đến mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nông nghiệp và bản sắc địa phương.