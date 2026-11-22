Theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/7/2026, các chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật và chống dịch đối với nhân viên y tế được điều chỉnh như sau: Phụ cấp trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt được tính bằng 1,5 lần mức thông thường; Chế độ chống dịch gắn với nhiệm vụ thực tế và nhóm bệnh truyền nhiễm; Nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hằng tháng bằng 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở.

Theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2026, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác hồi sức cấp cứu (cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc) được phụ cấp ưu đãi nghề 80%; viên chức làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được phụ cấp ưu đãi nghề 70% hoặc 80% theo địa bàn.../.