Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 8, xem xét, thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền và cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng chế độ, định mức phù hợp khối lượng công việc

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân.

Theo Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất tăng định mức tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; tăng hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở đối với đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã; đề xuất giữ nguyên định mức hiện hành đối với đại biểu hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố không thực hiện sáp nhập, tăng định mức tiền công lao động thực tế từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; tăng hoạt động phí hằng tháng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở đối với đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại 23 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, sáp nhập.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, song mức điều chỉnh được áp dụng thống nhất theo từng cấp trên cả nước, không phân biệt địa phương có thực hiện sáp nhập hay không.

Góp ý dự thảo, nhiều đại biểu cho rằng, với đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nếu áp dụng hai mức chế độ, chính sách sẽ dẫn đến thiếu thống nhất trong chính sách.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất: Đối với đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, tăng định mức tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); tăng hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%). Đối với đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên toàn quốc, định mức tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (tăng khoảng 7,1%); hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (tăng 20%).

Phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi chính sách

Sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước; Nghị quyết điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế.

Theo Nghị quyết điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế: Nhóm nhôm chưa gia công; nhóm bột và vảy nhôm và nhóm nhôm ở dạng thanh, que và hình sẽ điều chỉnh từ 5%-40% thành 0%-40%; nhóm than củi, đã hoặc chưa đóng thành khối, trừ than gáo dừa và than đốt từ vỏ quả hoặc hạt; nhóm gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày hơn 6mm và nhóm tấm gỗ để làm lớp mặt, để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6mm sẽ điều chỉnh từ 5%-25% thành 0% - 25%...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, chính sách phải vì lợi ích chung, áp dụng bình đẳng, không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi chính sách. Chính phủ cần xây dựng cơ chế phòng chống gian lận thương mại, lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ, khai thác và buôn bán gỗ trái phép; theo dõi đánh giá tác động để kịp thời điều chỉnh mức thuế suất cụ thể. Chính phủ chỉ áp dụng mức thuế suất thấp đối với những mặt hàng thật sự cần hỗ trợ, nhằm khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển sản xuất trong nước.

Hoàn thiện nền tảng kiến trúc của Quốc hội số

Sáng 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0). Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, về cấu trúc tổng thể, Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0) được xây dựng thống nhất với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số gồm bốn lớp: Hạ tầng số, an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi; ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Trên cả bốn lớp đều áp dụng thống nhất các yêu cầu về quản trị, điều phối và giám sát, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có kiểm soát, lấy dữ liệu làm trung tâm.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết: Cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất cao về nguyên tắc: Nghị quyết ban hành nội dung cốt lõi, ổn định; các nội dung kỹ thuật được cập nhật theo phiên bản, có kiểm soát.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, thời gian qua, Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 1.0) đã phát huy hiệu quả. Với khối lượng luật, nghị quyết được xem xét, thông qua tại các kỳ họp vừa qua, nếu không có sự hỗ trợ của Quốc hội số và AI, Quốc hội khó có thể hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, AI của Quốc hội là sản phẩm công nghệ mang dấu ấn riêng của Quốc hội, do đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng và hoàn thiện sản phẩm này. Từ thực tiễn triển khai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0) phải bảo đảm hiệu lực thực chất, nghiệp vụ lõi phải đi trước phần mềm; quản trị AI phải đi trước ứng dụng; hạ tầng an ninh mạng phải được kiểm tra, kiểm duyệt trước khi đưa vào sử dụng; dữ liệu phải được quản lý tập trung về một đầu mối.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, bổ sung dữ liệu, số liệu minh chứng, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Trong đó, Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu và bảo mật thông tin.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát; cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.