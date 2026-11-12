Chính sách nhân văn tiếp sức người bệnh tâm thần

Ngày 10/12/2025, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 181/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Nghị quyết tiếp nối những chính sách an sinh giàu tính nhân văn của tỉnh, trong đó có sự quan tâm thiết thực đối với bệnh nhân tâm thần, nhóm đối tượng thường phải đối mặt với nhiều khó khăn cả về sức khỏe lẫn điều kiện kinh tế.

Rối loạn sức khỏe tâm thần ngày càng trở nên phổ biến.

Theo nghị quyết, người mắc bệnh tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh được hỗ trợ 70.000 đồng tiền ăn/người/ngày. Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, giúp người bệnh giảm bớt chi phí sinh hoạt, đồng thời san sẻ gánh nặng với gia đình trong quá trình điều trị vốn thường kéo dài.

Để chính sách đến đúng đối tượng, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh. Quá trình triển khai được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện để các bệnh nhân thuộc diện thụ hưởng sớm tiếp cận nguồn hỗ trợ.

Sự hỗ trợ từ Nghị quyết 181 giúp người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh vơi bớt những khó khăn.

Có con đang điều trị nội trú tại bệnh viện do rối loạn lo âu, mất ngủ kéo dài, chị N.T.H. (xã Sơn Tây) chia sẻ: “Bệnh của cháu cần thời gian điều trị lâu dài nên gia đình cũng gặp không ít khó khăn. Khoản hỗ trợ tiền ăn hằng ngày tuy không lớn nhưng giúp giảm bớt chi phí, đồng thời gia đình cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, có thêm động lực để đồng hành cùng cháu trong quá trình điều trị”.

Hiệu quả của chính sách được thể hiện qua số lượng bệnh nhân thụ hưởng. Theo thống kê của Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, đã có hơn 27.790 lượt bệnh nhân được hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 181. Cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, bệnh viện còn tích cực kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm bổ sung suất ăn, trao quà và hỗ trợ kinh phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã vận động, trao tặng hơn 16.000 suất ăn và trên 100 triệu đồng tiền mặt cho người bệnh, người nhà bệnh nhân. Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp thêm sự ấm áp, động viên người bệnh vượt qua khó khăn.

Cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, bệnh viện còn tích cực kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm bổ sung suất ăn, trao quà và hỗ trợ kinh phí cho người bệnh khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cho biết: “Phần lớn bệnh nhân tâm thần đều có hoàn cảnh khó khăn, thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Không ít trường hợp thiếu sự chăm sóc, hỗ trợ của gia đình, trong khi quá trình điều trị thường kéo dài. Vì vậy, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 181 có ý nghĩa rất thiết thực, giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện duy trì điều trị. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh; đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị.

Có thể nói, Nghị quyết 181 đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tỉnh đối với những người yếu thế trong xã hội. Sự đồng hành từ chính sách cùng những hoạt động sẻ chia của cộng đồng đang góp phần tạo điểm tựa để bệnh nhân mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần yên tâm điều trị, từng bước ổn định sức khỏe, hòa nhập cuộc sống.